Подмосковные конкурсанты привезли восемь наград с фестиваля «Диво России»

Фото: Минкульт МО
Представители Подмосковья завоевали восемь наград на X Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России». Итоги проекта подвели в Йошкар-Оле, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Авторы программы для детей «Продлёнка» телеканала «Радуга» одержали победу в номинациях «Промышленный туризм» и «События и люди». Второе место занял видеоролик «Северный Кунсангар. Тибет в Павловском Посаде».
Высшей награды в номинациях «Историко-культурные достопримечательности» удостоился «Видеоролик о Йошкар-Оле».
Второе место в номинациях «Событийный туризм», «Гастрономический туризм», а также «Доступный и социальный туризм» взяла команда Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса.
По сумме баллов и оценкам экспертов участники из Московской области обошли Алтайский край, Мурманскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Псковскую, Ростовскую области и другие регионы.
На конкурс в 34 номинациях было подано около 1,2 тыс видеопроектов. В финал вышли порядка 250 видеороликов, телерепортажей, короткометражных, документальных и анимационных фильмов о туризме из четырёх федеральных округов Европейской России.
Читайте также:
Эксперт Кузнецов назвал самые дешевые курорты летом 2023 года
Эксперт по туризму Мкртчян назвал способ добраться до российских курортов без пробок
В Московской области проведут фестиваль ремесленников
Высшей награды в номинациях «Историко-культурные достопримечательности» удостоился «Видеоролик о Йошкар-Оле».
По сумме баллов и оценкам экспертов участники из Московской области обошли Алтайский край, Мурманскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Псковскую, Ростовскую области и другие регионы.
На конкурс в 34 номинациях было подано около 1,2 тыс видеопроектов. В финал вышли порядка 250 видеороликов, телерепортажей, короткометражных, документальных и анимационных фильмов о туризме из четырёх федеральных округов Европейской России.
Читайте также:
Эксперт Кузнецов назвал самые дешевые курорты летом 2023 года
Эксперт по туризму Мкртчян назвал способ добраться до российских курортов без пробок
В Московской области проведут фестиваль ремесленников
Лора Луганская