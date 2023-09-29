Поезда ЦППК доставят пассажиров на гастрофестиваль «Аксаковская уха»

Фото: ЦППК
Поезда Центральной ППК доставят гостей культурно-гастрономического фестиваля «Аксаковская уха» к месту его проведения, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Добраться туда можно по Ярославскому направлению МЖД. Необходимо доехать до станций Софрино или Ашукинская, далее – автобусом №34 до остановки «Музей «Мураново».
Фестиваль пройдёт в субботу, 30 сентября, в усадьбе Мураново. Его приурочат ко дню рождения писателя и публициста Сергея Аксакова. Автор сказки «Аленький цветочек» был большим любителем рыбалки. В своё время он написал руководство под названием «Записки об уженье рыбы».
Гастрономический фестиваль, названный в честь Аксакова, проходит в Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Тютчева неслучайно. Сергей Тимофеевич дружил с Тютчевыми, а в 1866 году сын писателя Иван и дочь поэта Анна поженились. Сам Аксаков часто бывал в усадьбе в гостях и любил порыбачить на реке Талице.
Фестиваль «Аксаковская уха», посвящённый возрождению русской традиционной гастрономии, состоится уже в шестой раз. На нём можно будет узнать о традициях и культурно-историческом наследии семьи Аксаковых, попробовать блюда по старинным рецептам, послушать живую музыку, принять участие в мастер-классах и квестах.
Для посетителей будут открыты фудкорт, ремесленная и гастрономическая ярмарки. Будут доступны катание на сапах и каяках, проулки на лошадях и игра в крокет. Главным же гастрономическим событием станет знакомство с традициями приготовления национальных рыбных супов разных стран.
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Фестиваль пройдёт в субботу, 30 сентября, в усадьбе Мураново. Его приурочат ко дню рождения писателя и публициста Сергея Аксакова. Автор сказки «Аленький цветочек» был большим любителем рыбалки. В своё время он написал руководство под названием «Записки об уженье рыбы».
Фестиваль «Аксаковская уха», посвящённый возрождению русской традиционной гастрономии, состоится уже в шестой раз. На нём можно будет узнать о традициях и культурно-историческом наследии семьи Аксаковых, попробовать блюда по старинным рецептам, послушать живую музыку, принять участие в мастер-классах и квестах.
Для посетителей будут открыты фудкорт, ремесленная и гастрономическая ярмарки. Будут доступны катание на сапах и каяках, проулки на лошадях и игра в крокет. Главным же гастрономическим событием станет знакомство с традициями приготовления национальных рыбных супов разных стран.
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Лора Луганская