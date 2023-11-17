Политолог Савельев: Желающих отдыхать в Египте будет всё меньше

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«Нет никаких оснований считать, что война в Газе в ближайшие месяцы завершится. Напротив, конфликт скорее будет нарастать, и Египет станет главным убежищем палестинских беженцев. И желающих там отдохнуть станет меньше», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.
В этой связи, возможно, отельеры страны будут делать большие скидки на отдых в Египте для привлечения туристов.
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