Польская туристка попала в «русский котёл» в Египте

В сувенирную продукцию музея-заповедники «Кижи» войдут наборы из коломенской пастилы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Коломенская смоква, которая готовится по особому старинному рецепту, стала частью сувенирных наборов карельского музея не просто так.

«Коломенская пастила очень созвучна кижскому отношению к жизни и истории. Это полностью натуральный продукт, созданный по достоверно восстановленным традиционным рецептам с пристальным вниманием к деталям и искренней любовью к своему делу», – подчеркнула директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

Стоит отметить, что рецепт заветной пастилы собирали по маленьким кусочкам из воспоминаний и легенд Коломны.

Кроме этого, коломенская пастила является брендом № 1 Коломны, а в 2020 году вошла в топ-10 конкурса «Вкусы России».





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