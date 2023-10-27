Польская туристка попала в «русский котёл» в Египте

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«В этом году я выбрала типичное место отдыха, прилетев в Шарм-эль-Шейх, Египет, на осенний отдых. Русское влияние в Египте заметно уже в аэропорту: везде слышна русская речь, а в аэропорту стоят множество туроператоров с табличками на русском», — цитирует агентство слова Эмилии.
Женщина возмутилась, что всю группу при заселении приняли за россиян. Несмотря на то, что туристы предоставили на ресепшн польские паспорта, справочную информацию об отеле им выдали на русском языке.
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