Популярная достопримечательность снова открыта для туристов в Сочи

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Сообщается, что «Змейковские водопады» пострадали в результате ливней. По этой же причине были закрыты еще три маршрута для туристов — «Агурское ущелье и водопады», «Орлиные скалы», экотропа «Ажек».
В Сочинском национальном парке уточнили, что на территории «Змейковских водопадов» будут дежурить инспекторы, которые смогут помочь туристам покинуть территорию водопадов в случае поднятия уровня воды в реке.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что пойманного на улице в Москве варана передали в центр передержки в Волоколамске.