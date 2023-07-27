Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты

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Представитель Ленинградской области Богдан Белоногов, семья которого из поколения в поколение собирает грибы уже более полувека, представит на фестивале продукцию своей компании «БелоноговЪ». Это натуральные продукты из дикорастущих ягод и грибов – соленья и варенья.
Традиции белорусских сыроваров представит компания «Савушкин продукт». На фестиваль она доставит почти тонну сыра – эксклюзивные новинки, а также классические сыры под брендом «Брест-Литовск», рецепты которых привезли на Брестчину еще в XVI веке первые переселенцы из Голландии.
В ассортименте производителя натуральных продуктов «Кума Тыква» – варенья, цукаты, семечки, а также оригинальные напитки: тыквенный чай и кофе, сиропы «Тыквонад» и «Тыквейн».
Компания «Царь Берендей» из Костромской области перерабатывает дары леса – грибов и ягоды, готовит из них продукцию по старинным русским рецептам.
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