Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты

29 и 30 июля в селе Молоди городского округа Чехов пройдёт фестиваль «Гуляй Город», посвящённый Победе в Битве при Молодях. В этом году он состоится в двухдневном формате с масштабной застройкой более 30 га с разделением территории на историческую и современную.