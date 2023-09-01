Появилась возможность оформлять льготные билеты на аэроэкспрессы онлайн

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С сегодняшнего дня, 1 сентября, появилась возможность оформлять льготные билеты на поезда «Аэроэкспресс» онлайн.
«Это позволит сэкономить время, затрачиваемое на оформление билетов в кассе, и заранее спланировать поездку – на сайте и в мобильном приложении есть возможность выбрать нужную дату до 90 дней. Сразу можно оформить не более двух льготных билетов. Во время поездки надо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право на льготу, и предъявить их сотруднику компании при проходе через турникет, если потребуется», – приводит АГН «Москва» пояснение пресс-службы перевозчика.
До этого директор туроператора Ольга Патока заявила, что осенний отдых можно сделать более бюджетным.
«Осенью нет такого большого числа туристов, и отели цены снижают. Если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора, предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей. На цену тура может влиять и цена авиабилетов», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на URA.ru слова специалиста.
Эксперт добавила, что выгодными странами для осеннего отдыха являются Турция, Египет, ОАЭ.
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Мелисса Тимофеева