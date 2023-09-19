Правительство выделит Подмосковью ещё 725 млн рублей на строительство модульных отелей

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Московской области дополнительно выделят 725 млн рублей от федерального правительства на создание модульных гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Ранее соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
«В этом году Подмосковье с учётом дополнительного финансирования получит более 470 млн рублей, а в 2024 году – порядка 255 млн. В регионе успешно реализуется программа строительства модульных отелей, которые в последнее время набирают популярность. Здесь мы занимаем лидирующие позиции. В Московской области уже создано 65 глэмпингов», – сказала глава комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.Она напомнила, что в Подмосковье действует закон о сдаче в аренду без торгов земельных участков для развития туристской инфраструктуры.
«Быстровозводимые отели значительно сокращают время инвестиций и сроки окупаемости. Вложений в такие конструкции требуется гораздо меньше, а их окупаемость выше», – отметила региональный депутат.Она добавила, что поэтому возведение модульных гостиниц – хорошая возможность для расширения номерного фонда уже действующих отелей и для старта новых проектов.
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