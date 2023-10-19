Праздник «Уличный, вкусный, искусный» пройдет более чем в 50 парках Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
21 октября в парках проведут выставки, ярмарки, дегустации и другие мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Уточняется, что в Центральном парке Наро-Фоминска пройдет выставка работ местных художников, арт-встреча и лекции об искусстве. Дегустация горячих напитков и выставка-продажа продуктов, быстрых зарисовок и фотографий еды пройдет в Воскресенске, а в парке имени Степанова в Серпухове организуют пространства современного искусства и мастер-классы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Помимо этого, гости парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде смогут посетить ярмарку мастеров и научиться рисовать, а в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдет лекция об уличном искусстве.
В программе парка культуры и отдыха «Дулёвский» также будут тематические площадки, мастер-классы, арт встреча у очага. Каждый желающий сможет себя попробовать в нейрографике и обсудить с художниками интересующие их темы, связанные с современным искусством.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Также, танцевальный баттл проведут в Дрезненском парке в Орехово-Зуеве, а в «Пегасе» в Егорьевске пройдет флешмоб-пантомима. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
«Этот праздник проходит впервые, инициатором такого события выступила команда губернатора. Цель мероприятия - популяризация современных видов искусств, нам очень повезло с тем, что наш округ очень творческий и талантливый, поэтому программа у нас очень насыщенная. В нашем парке регулярно проходят большие мероприятия с различной тематикой, и одно из них «Уличный, вкусный, искусный», - рассказала заместитель директора парка культуры и отдыха «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Анастасия Королева.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Помимо этого, гости парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде смогут посетить ярмарку мастеров и научиться рисовать, а в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдет лекция об уличном искусстве.
«У нас в округе не один парк, поэтому у соседей тоже будут насыщенные программы, но конкретно у нас, праздник начнется с пластического спектакля, это новое направление. В нем играют люди, но без слов, все эмоции и идеи передаются с помощью пластики. Премьера этого спектакля уже была, только в закрытом помещении, зрителям очень понравилось, и теперь такой перфоманс будет проходить под открытым небом», - отметила Анастасия Королева.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
В программе парка культуры и отдыха «Дулёвский» также будут тематические площадки, мастер-классы, арт встреча у очага. Каждый желающий сможет себя попробовать в нейрографике и обсудить с художниками интересующие их темы, связанные с современным искусством.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Также, танцевальный баттл проведут в Дрезненском парке в Орехово-Зуеве, а в «Пегасе» в Егорьевске пройдет флешмоб-пантомима. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова