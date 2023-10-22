Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустят зимой

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Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустят с декабря.
Прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Минск с середины декабря. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале. Возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждали весной с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
Поезд будет курсировать в данном режиме раз в неделю. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться по средам.
Глава региона выразил благодарность за слаженное взаимодействие «коллег с Горьковской железной дороги, РЖД, Республики Беларусь».
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«Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером - обратный рейс»,-сообщил Никитин.
Глава региона выразил благодарность за слаженное взаимодействие «коллег с Горьковской железной дороги, РЖД, Республики Беларусь».
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Мария Фирсова