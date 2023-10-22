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Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустят зимой

22 октября 2023, 12:40
Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустят с декабря.
Прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Минск с середины декабря. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале. Возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждали весной с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
«Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером - обратный рейс»,-сообщил Никитин.

Поезд будет курсировать в данном режиме раз в неделю. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться по средам.

Глава региона выразил благодарность за слаженное взаимодействие «коллег с Горьковской железной дороги, РЖД, Республики Беларусь».

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#нижний новгород
#поезд
#железная дорога
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В Россию стали чаще приезжать туристы из Европы
22 октября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/ViewApart

МИД России сообщает, что выдача туристических виз европейцам выросла на 57%.
Россия за первые 9 месяцев 2023 года выдала в европейских странах на 57% больше туристических виз, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов, пишет РИА Новости.
 
С его слов, с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД РФ в странах Европы было выдано 225 тысяч виз. При чём 141 тысяча приходится на туристические визы. Специалист уточняет, что по сравнению с 2022 годом общее количество выданных виз уменьшилось на 10%.
 
«При этом выдача туристических виз возросла на 57%», — подчеркивает Алексей Климов.
Но эти показатели далеки от 2019 года. Тогда европейцам выдали 1,645 млн виз, из них 1,112 млн приходилось на туристические.

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Турэксперт Барзыкин: «Россияне больше стали пользоваться санаториями»
20 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что россияне начали более активно переориентироваться на внутренний туризм и стали больше внимания уделять санаториям и курортам.
«Россияне больше стали пользоваться таким капиталоемким сегментом, как санатории и курорты. Меняется структура, идет диверсификация по регионам, причем не только на Черноморском побережье, но и в Татарстане, Северном Кавказе и Калининградской области. В лидерах, конечно же, по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

По его словам, по всем регионам России наблюдается значительный рост туризма. Популярнее стал и горнолыжный отдых. При этом он подчеркнул, что все проекты внутреннего туризма в России развиваются на принципах устойчивого развития с учётом сохранения экологии.

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#отдых
#россияне
#курорты
#санатории
#туризм
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Россияне сочли Ленобласть и Алтай самыми красивыми регионами РФ
20 октября 2023, 14:45

Фото: istockphoto.com/YURY TARANIK

Аналитики сервиса для путешествий «Туту.ру» провели исследование и выяснили, что россияне считают наиболее красивыми регионами России Ленинградскую область и Алтай.
При этом, тройку лидеров самых красивых регионов замыкает Иркутская область.

«Непременно советуем побывать на Телецком озере. Также не забудьте про Каракольские и Мультинские озёра с прозрачной водой, Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни», — приводит RT слова аналитиков.

Ранее сообщалось, что в октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы, так можно сэкономить до 50%. При этом. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования.

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#регионы
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В Альянсе турагентств раскрыли, как изменятся цены на туры по России
В Альянсе турагентств рассказали, стоит ли ждать повышения цен на туры по России
20 октября 2023, 13:30

Фото: IStock/Choreograph

Стоимость туров по России в 2024 году увеличится как минимум на 7-10%, и дальше продолжит расти, считают в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что это связано с возросшим спросом на отдых внутри страны.
Однако эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов уверен, что цены могут вырасти только из-за повышенного спроса на отдых в новогодние праздники, дальнейшего повышения стоимость не ожидается.
«На прошлой неделе уже был подобный вброс. Но ситуация стабильная. У нас есть ежесезонный рост цены на те направления, которые популярны летом и зимой. Вот этот конъюнктурный спрос рождает повышение сезонных цен. Думаю, что дальше рост не пойдет, потому что реальных причин для этого я не вижу», — сказал он в беседе с «Радио 1». 
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#цены
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#рост
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Праздник «Уличный, вкусный, искусный» пройдет более чем в 50 парках Подмосковья
19 октября 2023, 17:20

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

21 октября в парках проведут выставки, ярмарки, дегустации и другие мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Уточняется, что в Центральном парке Наро-Фоминска пройдет выставка работ местных художников, арт-встреча и лекции об искусстве. Дегустация горячих напитков и выставка-продажа продуктов, быстрых зарисовок и фотографий еды пройдет в Воскресенске, а в парке имени Степанова в Серпухове организуют пространства современного искусства и мастер-классы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

«Этот праздник проходит впервые, инициатором такого события выступила команда губернатора. Цель мероприятия - популяризация современных видов искусств, нам очень повезло с тем, что наш округ очень творческий и талантливый, поэтому программа у нас очень насыщенная. В нашем парке регулярно проходят большие мероприятия с различной тематикой, и одно из них «Уличный, вкусный, искусный», - рассказала заместитель директора парка культуры и отдыха «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Анастасия Королева. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Помимо этого, гости парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде смогут посетить ярмарку мастеров и научиться рисовать, а в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдет лекция об уличном искусстве.

«У нас в округе не один парк, поэтому у соседей тоже будут насыщенные программы, но конкретно у нас, праздник начнется с пластического спектакля, это новое направление. В нем играют люди, но без слов, все эмоции и идеи передаются с помощью пластики. Премьера этого спектакля уже была, только в закрытом помещении, зрителям очень понравилось, и теперь такой перфоманс будет проходить под открытым небом», - отметила Анастасия Королева. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В программе парка культуры и отдыха «Дулёвский» также будут тематические площадки, мастер-классы, арт встреча у очага. Каждый желающий сможет себя попробовать в нейрографике и обсудить с художниками интересующие их темы, связанные с современным искусством. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Также, танцевальный баттл проведут в Дрезненском парке в Орехово-Зуеве, а в «Пегасе» в Егорьевске пройдет флешмоб-пантомима. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Серпухов принимает участие в туристическом конкурсе. 

Областной музыкальный фестиваль пройдет в Подольске. 
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#орехово-зуево
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Россиянам рассказали, когда можно будет отдохнуть в Северной Корее
В Альянсе турагентств рассказали о возможном отдыхе российских туристов в КНДР
19 октября 2023, 15:49

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее. Об этом он рассказал после визита в КНДР.
Эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов в беседе с «Радио 1» рассказал, что Северная Корея – ещё неизведанный для российского туризма регион. Однако если начать его продвигать, то россияне действительно смогут туда ездить, как в Египет или Таиланд.
«Бизнесу с помощью властей нужно организовать фантуры для агентов, туроператоров. Наши сотрудники туризма уже опытные, они посмотрели мир, они знают вкусы, требования и капризы наших туристов. Ни наши операторы, ни агенты не заинтересованы в жалобах со стороны туристов. Они приедут, посмотрят всё, оценят качество и скажут, можно или нельзя туда ехать», — отметил Андрей Гаврилов.
По словам специалиста, на налаживание туристических связей может потребоваться один сезон. Однако без поддержки государства турагентства не смогут заинтересовать россиян.
«Если мы сейчас за зимний сезон успеем провести всю эту ознакомительную рекламу, то потом наши турагенты уже начнут предлагать туры россиянам. Если известные турагенты, сети начнут размещать у себя это направление, а туроператоры увидят в этом реальную прибыль, то наши туристы кончено поедут», — заключил специалист.
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В Альянсе турагентств раскрыли, можно ли сейчас отдыхать в Египте
В Альянсе турагентств рассказали о возможных рисках во время отдыха в Египте
19 октября 2023, 15:04

Фото: IStock/Oleg_P

Спрос на путёвки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на четыре процента, вместе с ним и цены на туры – в среднем на 25-31 процент. Считается, что россияне не хотят лететь в тёплую страну из-за военного конфликта в Израиле.
Однако эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов заверил, что беспокоиться россиянам не о чем. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что основные туристические города находятся далеко от места боевого соприкосновения.
«Хургада и Шарм-эш-Шейх находятся достаточно далеко от мест боевого соприкосновения и всей вооруженной полемики. Конечно, отельеры и туроператоры пугаются, что сейчас спрос упадёт, но на самом деле в Египте, особенно в курортных зонах, и в этом мы убеждались не раз, достаточно серьёзная охрана и служба безопасности, они стараются всячески поддерживать порядок. А учитывая отдалённость, я не вижу опасности. Для Египта туристическая область – составляющая всей экономики, поэтому они будут делать всё возможное, чтобы всё сохранить людей в безопасности», — заметил Андрей Гаврилов.
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#отдых
#россияне
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Туристов на Лофонтенских островах попросили справлять нужду в пакеты
18 октября 2023, 18:25

Фото: istockphoto/Leamus

Норвегия предпринимает попытки решить проблему обилия человеческих фекалий на Лофонтенских островах.
Туалетов в природном парке почти нет, поэтому туристов просят испражняться в пластиковые пакеты, пишет Yle. Сообщается, что люди оставляют продукты жизнедеятельности везде: на туристических тропах, в садах местных жителей, на кладбищах. Проблема достигла пика: некоторые путешественники заболевали после того, как набирали воду в ручьях, зараженную кишечной палочкой.

С июля администрация Лофонтенского национального парка выдаёт посетителям бесплатные мешки, чтобы ходить в туалет, и установила информационные щиты с инструкцией, как их использовать. После применения ёмкость нужно выбросить в контейнер.
 
По завершении активного сезона выяснилось, что количество экскрементов на популярных туристических маршрутах уменьшилось в 2 раза. Эксперимент продолжат.

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Туроператоры назвали страны, куда можно купить туры с большими скидками
18 октября 2023, 17:21

Фото: IStock/undrey

В октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы. Так можно сэкономить до 50%.
Об этом сообщает АТОР. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования, пишет РИА Новости.
 
На выездном рынке открыто раннее бронирование в следующие страны: Турция, Куба, ОАЭ, Танзания, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка, Катар, Оман, европейские горнолыжные курорты.
 
TEZ Tour сообщает, что дисконт на египетских курортах в сезоне 2023-2024 составляет до 20%. Space Travel утверждает, что выгодные цены на туры в ОАЭ пока есть даже на новогодние праздники. По акции раннего бронирования скидки на отели достигают 35-40%. Такой же принцип действует и при бронировании отелей на Бали. Экономить можно даже на Мальдивах: пока действуют скидки до 55%, сообщили в TEZ TOUR и «Русском Экспрессе».

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