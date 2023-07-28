Пущинская обсерватория пригласила понаблюдать за августовским звездопадом

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С 21 часа до 24 часов на площадке за зданием обсерватории при ясной погоде состоятся ночные наблюдения звёздного неба и метеоров с телескопами. Они пройдут под руководством любителей астрономии Москвы, Подмосковья и других регионов.
Персеиды – это метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя звёздный дождь.
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