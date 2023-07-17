Пушилин: В ДНР временно отменят комендантский час для проезда туристов в Крым и обратно

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Врио ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе будет временно отменен комендантский час для круглосуточного проезда туристов по сухопутному коридору, которые следуют в Крым или выезжают из него.
По его словам, вводятся некоторые меры, которые помогут ускорить прохождение контрольно-пропускных пунктов на административной границе в ДНР. При этом, по поручению Пушилина, на всех АЗС по пути следования будет обеспечено наличие топлива.
Глава республики также уточнил, что туристам, въезжающим в ДНР, будет приходить СМС-сообщение, в котором будет представлена информация об услугах и местах их предоставления.
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Глава республики также уточнил, что туристам, въезжающим в ДНР, будет приходить СМС-сообщение, в котором будет представлена информация об услугах и местах их предоставления.
«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.При этом заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко напомнил туристам, желающим проехать в Крым и из него через новые регионы, что в Запорожской области действует комендантский час.
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Элина Позднякова