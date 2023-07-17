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Пушилин: В ДНР временно отменят комендантский час для проезда туристов в Крым и обратно

17 июля 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Врио ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе будет временно отменен комендантский час для круглосуточного проезда туристов по сухопутному коридору, которые следуют в Крым или выезжают из него.
По его словам, вводятся некоторые меры, которые помогут ускорить прохождение контрольно-пропускных пунктов на административной границе в ДНР. При этом, по поручению Пушилина, на всех АЗС по пути следования будет обеспечено наличие топлива.

Глава республики также уточнил, что туристам, въезжающим в ДНР, будет приходить СМС-сообщение, в котором будет представлена информация об услугах и местах их предоставления.

«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
При этом заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко напомнил туристам, желающим проехать в Крым и из него через новые регионы, что в Запорожской области действует комендантский час.

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#Крым
#Денис Пушилин
#ДНР
#сухопутный коридор
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Выезжающим из Крыма через Запорожскую область напомнили об ограничениях в зоне СВО
17 июля 2023, 13:02

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко напомнил туристам, желающим проехать в Крым и из него через новые регионы, что там действует комендантский час.
Он призвал желающих проехать в Крым или выехать из него через Запорожскую область учитывать, что там действует военное положение и ограничения, связанные с ним.

«Здесь работают блокпосты, обеспечивающие безопасность передвижения населения, введен режим «комендантского часа», действующий на всей территории Запорожской области с 22:30 до 05:00», — цитирует ТАСС Козенко.

При этом РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщает, что проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен.

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#туристы
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Песков ответил на вопрос о безопасности туризма в Крыму
17 июля 2023, 12:44

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются и улучшаются. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь добавил, что от властей Крыма в связи с ЧП на Крымском мосту требуется собранность. Отмечается, что другие меры обеспечения безопасности в регионе не обсуждались.

Песков уточнил, что в Кремле знают о том, кто совершил теракт и его причину.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.

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В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов
#Песков
#Крымский мост
#туризм
#Крым
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В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов
17 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/Fototocam

Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения для туристов, которые ожидают очередь на паром через Керченский пролив. Об этом Крючков написал в своем телеграм-канале.
Крючков дополнил, что в Феодосии шестнадцать пансионатов, гостиниц и туристических баз готовы принять до 600 человек. Отмечается, что людей обеспечат питанием.

Сообщается, что некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания туристов. Их отъезд перенесли на более позднюю дату.

В Керчи восемнадцать пунктов временного размещения принимают людей.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#туристы
#Крым
#гостиницы
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Минтранс РФ: приостановлена работа Керченской паромной переправы
17 июля 2023, 09:59

Фото: iStock/Natalia Garmasheva

В Минтрансе России сообщили о временной приостановке Керченской паромной переправы, о её возобновлении сообщат дополнительно.
«Работа Керченской паромной переправы в настоящее время приостановлена. Всего для перевозок на переправе задействовано 5 паромов и 2 больших десантных корабля», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом уточняется, что информация о возобновлении переправы будет озвучено дополнительно. Также в ведомстве напомнили, что движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. При этом водителей призвали выбирать альтернативные пути в связи в закрытием автомобильного движения.


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#паромная переправа
#Крымский мост
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Крючков перечислил документы, которые необходимы для проезда по альтернативному маршруту в Крым
17 июля 2023, 09:34

Фото:istockphoto/Dmetsov

Советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале перечислил документы, которые необходимы для того, чтобы попасть в Крым по альтернативному маршруту.
Для проезда в Крым через новые регионы страны нужно иметь при себе паспорта, детям — свидетельство о рождении. Также нужно предоставить документы на автомобиль.

Из-за ЧП на Крымском мосту движение временно прекращено, работа паромной переправы между Крымом и Кубанью приостановлена. Туристов и гостей республики призывают выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
 
В Крым можно приехать от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Дорога будет через Мариуполь, Приморск и Николаевку. Работа пунктов пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп продолжается в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
#туризм
#ЧП
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Крымские отельеры готовы безвозмездно продлить проживание туристам в отелях
17 июля 2023, 09:03

Фото:istockphoto/kadmy

Отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание тем туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму.
Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рекомендовал отдыхающим на полуострове оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.

РИА Новости пишет, что в Крыму создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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Эксперт рассказала о повышении цен на путёвки в Турцию
16 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/den-belitsky

Цены на путёвки в Турцию поднялись от 20 до 70 процентов. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
На стоимость повлияли инфляция и повышение курса доллара и евро к рублю.

«Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости», – уточнила эксперт.

Однако Осина отметила, что рост цен не останавливает россиян, которые продолжают покупать путёвки и находить способы сэкономить. Так туристы начали обращать внимание на отели более низкого класса и сокращать продолжительность отпуска. 

Но, тем не менее, директор Альянса сказала, что за летний период в Турции отдохнут примерно три миллиона российских туристов. 

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#Турция
#отдых
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В деревне Речки заложили первый камень африканского сафари-парка
14 июля 2023, 22:52

Фото: телеграм-канал Екатерины Долгасовой

В городском округе Лотошино дали старт созданию африканского сафари-парка. Он появится в 2026 году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы рады инвестиционным проектам на территории нашего округа и заинтересованы в сотрудничестве с дружественными нам африканскими странами. Реализация этого проекта только укрепит дружбу России с Африканским континентом и будет интересна как лотошинцам, так и гостям округа», – сказала во время церемонии глава городского округа Екатерина Долгасова.
Открытие культурного объекта запланировано на 2026 год. По замыслу инвесторов, в парке появятся африканская этнографическая деревня, экспозиция африканских нарядов, бунгало, зона отдыха, парковая полоса, гостиница и кафе.

В церемонии закладки первого камня в деревни Речки приняли участие посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби, посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, а также ректор Евразийского международного университета, сопредседатель Африканского международного конгресса Константин Клименко.
 
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Мытищинский народный промысел вошёл в число номинантов голосования за лучшие турпроекты
 

#Московская область
#Подмосковье
#Лотошино
#сафари-парк
#туризм
#Екатерина Долгасова
#Африка
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Мытищинский народный промысел вошёл в число номинантов голосования за лучшие турпроекты
14 июля 2023, 16:19

Фото: Фотобанк МО

Федоскинская миниатюра из Мытищ включена в число номинантов онлайн-голосования Russian Traveler Awards 2023. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Федоскинская миниатюра – народный промысел, вид русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше. Он сложился в конце XVIII века в селе Федоскино городского округа Мытищи.
 
Издательство Russian Traveler объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвящённого туристическим возможностям страны. Благодаря конкурсу россияне вместе определят главные направления в российской сфере путешествий – от музеев до экомаршрутов. На победу претендуют сразу девять номинантов из Подмосковья. 

Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке. Итоги голосования подведут в ноябре. Результаты голосования будут опубликованы на сайте и в журнале Russian Traveler.

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#Московская область
#Подмосковье
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#Федоскино
#туризм
#голосование
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