Путешественник Кутовой назвал туристические районы Бали помойкой

Фото: istockphoto/PhotoFra
Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал, что популярные туристические районы Бали не очень интересны для посещения.
В личном блоге на платформе «Дзен» так описал Денпасар, Джимбаран и Куту.
Читайте также:
Тревел-блогер Кутовой перечислил 5 «ужасных минусов» Бали
АТОР перечислил страны, где чаще всего травмируются и болеют россияне
Путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами
«Это просто помойка. Грязно, пыльно, шумно, пробки, некрасиво. Срочно уезжайте отсюда», -блогер предлагает посетить Санур, Улувату или Чангу.
«Местные жители на юге не такие добродушные, как в остальных частях Бали, Много людей, стригущих деньги на туристах, неблагополучные районы с бедняками, которые вроде бы не несут опасности, но вызывают недоверие»,-объясняет блогер.Алексей Кутовой говорит, что север Бали покорил его сердце. Он отмечает, красоту горных пейзажей, водопады, вулканы, чистое море и недорогое жилье. Он советует останавливаться в Амеде.
«Отдельное удовольствие ездить по серпантинам на скутере и заезжать в местные варунги (кафе), чтобы поесть с крутым видом на закат в горах», —говорит Кутовой.Также блогер пишет, что на Бали плохо развит общественный транспорт и медленный интернет. Приходится тратить 10 минут на то, чтобы загрузить фотографии к публикациям.
Читайте также:
Тревел-блогер Кутовой перечислил 5 «ужасных минусов» Бали
АТОР перечислил страны, где чаще всего травмируются и болеют россияне
Путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами
Мария Фирсова