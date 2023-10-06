Путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии

Фото: istockphoto/Lina Shatalova
Российский тревел-блогер посетил Северную Корею и раскрыл размер местной пенсии.
«Лента.ру» пишет, что путешественник сообщил, что официальную информацию о пенсиях найти в свободном доступе практически нельзя.
Пенсионный возраст для женщин в Северной Корее составляет 60 лет, для мужчин — 65. Трудовой стаж обычно не играет роли.
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«Подобные вещи северокорейские власти сознательно держат в максимальном секрете. Глядя на то, как выглядят пенсионеры на улицах, а особенно в деревнях, во что одеты, как изможденно сидят на завалинке или пытаются продавать что-то с приусадебного участка, понимаешь, что не просто так», - отметил путешественник.
«Дело в том, что в этой стране 100-процентная занятость, неработающих домохозяек нет, как и тунеядцев. За это просто отправляют в трудовой лагерь»,-рассказал блогер.По словам туриста, пенсия в стране маленькая и составляет 30 долларов (около 3000 рублей).
«Помимо непосредственно денег, дополнительно пенсионеры получают карточки на продукты. Медицина и лекарства для пенсионеров бесплатны, как, впрочем, и для всех остальных граждан»,-поделился путешественник.Ранее Туристов в КНДР просят не носить синие джинсы из-за угрозы американизации. Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. По словам блогерши, джинсы в стране считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.
«Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов», — рассказывает Ансталь.Читайте также:
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Мария Фирсова