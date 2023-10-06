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Путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии

06 октября 2023, 08:30
Фото: istockphoto/Lina Shatalova

Фото: istockphoto/Lina Shatalova

Российский тревел-блогер посетил Северную Корею и раскрыл размер местной пенсии.
«Лента.ру» пишет, что путешественник сообщил, что официальную информацию о пенсиях найти в свободном доступе практически нельзя.
«Подобные вещи северокорейские власти сознательно держат в максимальном секрете. Глядя на то, как выглядят пенсионеры на улицах, а особенно в деревнях, во что одеты, как изможденно сидят на завалинке или пытаются продавать что-то с приусадебного участка, понимаешь, что не просто так», - отметил путешественник.

Пенсионный возраст для женщин в Северной Корее составляет 60 лет, для мужчин — 65. Трудовой стаж обычно не играет роли.
«Дело в том, что в этой стране 100-процентная занятость, неработающих домохозяек нет, как и тунеядцев. За это просто отправляют в трудовой лагерь»,-рассказал блогер.
По словам туриста, пенсия в стране маленькая и составляет 30 долларов (около 3000 рублей).
«Помимо непосредственно денег, дополнительно пенсионеры получают карточки на продукты. Медицина и лекарства для пенсионеров бесплатны, как, впрочем, и для всех остальных граждан»,-поделился путешественник.
Ранее Туристов в КНДР просят не носить синие джинсы из-за угрозы американизации. Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. По словам блогерши, джинсы в стране считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.

«Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов», — рассказывает Ансталь.
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Россияне стали лидерами по поездкам на популярный азиатский курорт
05 октября 2023, 13:44

Фото: iStock/grinvalds

Российские туристы чаще остальных посещали тайский остров Пхукет в сентябре 2023 года.
Phuket News, ссылаясь на Иммиграционное бюро страны пишет, что за сентябрь на популярный курорт Азии прилетели более 40 тысяч россиян. То есть каждый шестой турист был гражданином России.
 
На втором месте оказались туристы из КНР (37 тысяч человек). В топ-5 по итогам сентября попали туристы из Австралии, Индии и Малайзии. При этом к зиме число прибытий россиян на Пхукет вернётся к уровню 2022 года, когда ежемесячно на остров прибывали порядка 90 тысяч человек.

Ранее в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.

По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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#таиланд
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В Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте
05 октября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/nd3000

Двух россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе на острове Пхукет.
The Phuket News пишет, что 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
 
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел  платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок  на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

Нарушитель был найден и оштрафован на 5 тысяч бат (около 13,3 тысяч рублей). Дело будет передано в пхукетский офис Департамента наземного транспорта. Водителя могут лишить лицензии на управление коммерческим транспортом.

Ранее российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула. Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. В конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.

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Туристы из Краснодара потратили больше всех денег на летний отдых в Москве
05 октября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Краснодарские туристы потратили в столице в среднем 21 тысячу рублей на человека, не учитывая стоимость билетов и проживание.
На втором месте оказались гости из Ростовской области, а на третьем петербуржцы: 15,2 тыс. рублей и 12,8 тыс. рублей соответственно. Об этом сказано в исследовании геосервиса «2ГИС», пишет РИА Новости.
 
«Без учета стоимости билетов и гостиниц средняя сумма трат в поездке в Москву прошедшим летом составила 12,5 тысячи рублей на человека. В сравнении с прошлым годом она выросла на 2,3 тысячи рублей».
Летом столицу посетили 6,5 млн человек из других российских регионов.  Более всего туристов приехало из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.
 
Самыми популярными местами, которые чаще всего искали на картах, стали Парк Горького, «Зарядье» и парк развлечений «Остров Мечты».

Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.

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Турист из России пожаловался на таксиста-русофоба в Турции
05 октября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула.
Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. Такой историей российский турист поделился с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен», пишет «Лента. Ру». Автор отзыва сообщил, что по дороге водитель интересовался, откуда он приехал.

«Узнав, что я прибыл из России, он резко сменил выражение лица и начал читать нравоучения о том, какие же мы все-таки ужасные нелюди», —говорит турист.
А в конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.

«В общем, решил я заплатить эти 600 лир, лишь бы он отстал от меня, и в этот же день завел себе Istanbul Сard», —рассказал турист.
Ранее российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки. Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.

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АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян
05 октября 2023, 00:17

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран предстоящей зимой станет на туристическом рынке прорывом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос среди представителей отрасли.
В публикации говорится, что после введения безвизового режима в Тегеран и ряд других иранских городов направится больше россиян, желающих посетить арабскую страну.

«Этой зимой Иран имеет все шансы устроить прорыв на туристическом рынке», - цитирует агентство слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна.

Существует ряд факторов, которые сделают Иран привлекательными для туристов - такие, как соглашение о групповом безвизе на туристов в составе группы от пяти до 50 гостей на срок до 15 дней и прямые рейсы в Тегеран.

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#рейсы
#иран
#туризм
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Дипломат Асадов назвал число российских туристов в Узбекистане
Посол Асадов: Число российских туристов в Узбекистане выросло почти вдвое
04 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/Anton Andreev

Российские туристы стали заметно чаще совершать поездки в Узбекистан. За первые шесть месяцев нынешнего года их количество увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом рассказал посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов. В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос именно за последние годы. Например, по итогам прошлого года количество туристов из России в республике увеличилось в три раза по сравнению с показателями 2021 года и достигло 567,7 тысячи человек. Это выше показателя 2019 года, до пандемии, когда в страну прибыли 450 тысяч гостей из России.

За первое полугодие 2023 года Узбекистан посетили 345 тысяч российских туристов. Это в 1,9 раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда число приехавших в страну граждан России составило 185,6 тысячи человек. Посол подчеркнул, что Узбекистан стал привлекательным туристическим маршрутом для россиян во многом благодаря безвизовому режиму и доступным авиаперелетам.

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#путешествия
#дипломат
#туристы
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Подмосковье участвует в Национальной гостиничной премии
04 октября 2023, 10:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек» Подмосковье представляет городской округ Коломна. Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.
Народное голосование продлится до 10 октября. Поддержать Коломну можно на сайте премии. Всего в Национальной гостиничной премии-2023 представлена 41 номинация.

Развитие туризма в городском округе Коломна сохраняет его индивидуальность. Благодаря этому гостей привлекает самобытность города. Коломенский кремль, 4 монастыря, множество памятников и музеев привлекают гостей своей самобытностью. 

 Стоит отметить, что за прошлый год культурно-массовые мероприятия в городском округе Коломна посетили боле 200 000 человек. 

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#туризм
#подмосковье
#московская область
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В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана»
04 октября 2023, 10:28

Фото: Радио 1

4 октября в Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея».
Проект объединит 56 работ главных русских художников-пейзажистов —  учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других. Это первый большой проект Манежа после реставрации и первый, созданный в сотрудничестве с Русским музеем. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1
 
«Любой зритель найдет здесь произведения, которые он вспомнит. Будут открытия, воспоминания. Русские пейзажи нам близки с детства, мы можем этого не замечать, но это так. Миссия музея в том, чтобы из общих моментов в жизни открыть красоту окружающего нас мира», - рассказал Сергей Кривонденченков, куратор выставки, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея. 
Часть экспозиции будет посвящена Звенигороду в фотографиях и открытках рубежа XIX-XX вв., каким его видели художники, приезжавшие сюда на пленэр. Именно Алексей Саврасов был одним из первооткрывателей красот «Звенигородского Барбизона» — села Саввинская Слобода близ Звенигорода. Сюда по приглашению Саврасова приезжали его ученики Исаак Левитан и Константин Коровин, а позже и многие другие русские пейзажисты.

Фото: Радио 1
 
«У нас два зала, в первом рассказывается о самом городе, через великие имена, а во втором уже выставлены работы пейзажной живописи. Представлены наши лучшие художники, манеж был местом вдохновения для многих из них», - отметила Елена Кожевникова директор Звенигородского музея. 
Фото: Радио 1
 
Выставочное пространство обновленного здания делится на две части: постоянная экспозиция «От земли до неба», посвященная истории Звенигорода, и пространство для временных выставок. Постоянная экспозиция знакомит с историческим путём Звенигорода и территории, связанной с ним на протяжении нескольких столетий — Звенигородского княжества, уезда, района.
 
 «Звенигород древний город, именно поэтому сюда стоит приехать. Здесь в едино собрались искусство, культура, история и природа», -  поделилась Наталья Воркунова экскурсовод Звенигородского музея. 

Фото: Радио 1

Выставка будет проходить до 25 февраля 2024 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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В «Горках Ленинских» открылась выставка к 120-летию Соломона Телингатера. 

Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах. 
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#выставки
#ученики
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Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре
OneTwoTrip: путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции
03 октября 2023, 02:29

Фото:istockphoto/Radevich Tatiana

Эксперты OneTwoTrip выяснили, куда семьи с детьми отправлялись в первый месяц осени для отдыха, передает РИА Новости. Анализируя информацию о бронировании отелей, в которых взрослые путешествовали с детьми, они пришли к следующим результатам. В этом году семьи все чаще выбирают Россию в качестве направления для отпуска: доля бронирований внутри страны выросла на 10,6 процента и достигла 82,3 процента.
Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи, на который приходилось 17 процентов бронирований. На втором месте оказалась Москва с 15 процентами, а следом за ней идет Санкт-Петербург с долей в 12 процентов.

В список самых востребованных городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.

Большинство семей провели отпуск в течение трех дней, что составило 76 процентов бронирований в сентябре. Каждый пятый турист останавливался на неделю, а три процента выбирали отпуск продолжительностью две недели.

Больше половины семей (55 процентов) выбирали отели без питания.

Среди зарубежных городов, которые семьи с детьми посещали в сентябре, наиболее популярным был Стамбул, второе и третье места заняли Дубай и Анталья.

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