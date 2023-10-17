Путешественник Скикевич в инвалидном кресле добрался до маяка Анива на Сахалине

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Известный парапутешественник Игорь Скикевич приехал на Сахалин, чтобы добраться до маяка Анива.
«КП» пишет, что путешественник мечтал увидеть маяк около 50 лет. По его словам, сахалинский маяк-призрак манит путешественников со всего мира. Он находится стыке двух водных стихий — Японского и Охотского морей.
Игорю Скикевичу 57 лет. Он является известным российским парапутешественником-экстремалом, изобретателем, общественным деятелем. Скикевич изобрёл и сконструировал первую в мире самоходную подводную инвалидную коляску.
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«Однако, он заставляет романтиков преодолевать километры по воде, чтобы найти себя на краю света. И вот настал тот день истины, когда мечта сбывается, если ты сильно веришь в нее, и идешь к ней, несмотря ни на что, и действуешь, - поделился эмоциями Скикевич.
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Мария Фирсова