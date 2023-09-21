Путешественница рассказала, почему китайцы оголяют живот

Фото:.istockphoto/Tomas Ragina
Российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице.
Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен». Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары.
Также китайские мужчины отращивают длинный ноготь на мизинце «для удобства».
Ранее сообщалось, что у многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае, в частности, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.
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«Государство пытается с этим бороться, пропаганда ведётся, говорят, что на Западе с нас смеются, и что так ходить некультурно. Если у него большой живот, то значит, он может прокормить семью! Это ещё и способ показать, что не голодает», —объяснила китаянка такую привычку.
Ранее сообщалось, что у многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае, в частности, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.
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Мария Фирсова