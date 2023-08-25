Путин поручил создать систему туристических троп на территории России

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Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп с благоустройством прилегающих территорий и постройкой необходимых объектов инфрастурктуры. Об этом сообщается в списке поручений, которые дал президент на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
Ответственными за исполнение поручений Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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Анастасия Чинкова