Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Путин поручил создать систему туристических троп на территории России

Путин поручил создать систему туристических троп на территории России

25 августа 2023, 20:32

Фото: iStock/leszekglasner

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп с благоустройством прилегающих территорий и постройкой необходимых объектов инфрастурктуры. Об этом сообщается в списке поручений, которые дал президент на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Исполнением поручения Путина займутся правительство и Госдума. Внесение изменений в законодательство должно произойти до 30 декабря текущего года.

Ответственными за исполнение поручений Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Читайте также:

Путин поручил правительству предоставить предложения по выпуску транспорта для инвалидов

Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет

Путин поручил «Роскосмосу» и АСИ рассмотреть создание аппаратов для низких орбит
#владимир путин
#поручение
#туризм
#маршрут
#россия
Читайте нас в
В Реутове состоялся фестиваль красок Холи
25 августа в Реутове прошел фестиваль красок Холи
27 августа 2023, 16:36

Фото: Радио 1

Фестиваль красок Холи в Реутове состоялся на территории парковочного пространства ТЦ «Шоколад». Мероприятия организовано в рамках проекта «Лето в Подмосковье» от министерства культуры и туризма Московской области.
«Мы взяли идею фестиваля от индийского праздника, там в любой день можно провести фестиваль красок. Мы решили почему бы у нас в России не устроить такой же праздник. Это красочное мероприятие в прямом смысле, детям очень нравится и взрослым тоже. Мы много фестивалей проводили в Волоколамске, в Пушкино, а следующий фестиваль будет в Подольске», - рассказала Татьяна организатор фестиваля. 

​Фото: Радио 1
 
Гости фестиваля смогли насладиться яркими красками и поучаствовать в дополнительных активность. На территории был организован бесплатный картинг и шатер с кислородными коктейлями. 

Фото: Радио 1
 
«Краски холи, это фестиваль, который длится некоторое количество времени, где люди покупают краски и сами решают, что с ними делать. Они могут кидаться ими, накрасить лицо, и это весело. Люди сами придумывают себе фестиваль, а мы даем им задатку в виде концерта и артистов», - отметил организатор мероприятия Никита. 
 
Фото: Радио 1

В рамках фестиваля было несколько развлекательных программ, такие как «Битва красками», «Шоу-программа», «Дискотека». Приглашенными гостями стали Daasha, Vasya Chu, Nenorma, а также Sheba. 
 
«Я выступаю на фестивале красок с 2015 года, и я видела, как он рос. Мы собирали и маленькие залы и собирали более 3000 человек, дарили людям радость и положительные эмоции. Зрители — это большой заряд энергии, как для артистов, так и для слушателей», - поделилась с «Радио 1» певица Алена Чудина. 
 
Фото: Радио 1

В пресс-службе горадминистрации также добавили, что в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» в наукограде до конца лета в городских парках проводят различные культурные мероприятия. Жители и гости Реутова также смогут насладиться разнообразными культурными мероприятиями в городских парках. 

«Нашим детям очень понравился фестиваль, они такие цветные, бегают, веселятся. Концерт очень хороший, артистов дети знают и подпевают их песни. Фестиваль действительно очень красочный, спасибо организаторам за прекрасный день», - отметила гость фестиваля красок Елена. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

На яблочно-книжный фестиваль в Коломне ждут не менее 13 тыс посетителей.

На фестивале «Славянское подворье» в Подольске ждут более 1,5 тыс участников.

В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам. 
#подмосковье
#фестиваль
#дети
#праздник
#концерт
#лето
#зрители
#радио
#лето в подмосковье
#жители
#мероприятия
#человек
#программа
#шоу
#люди
#эмоции
Читайте нас в
В Риме объявили войну крысам в Колизее
27 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Abhiraj Das Ghosh

Римские власти вышли на тропу войны с крысами.
Зелёные зоны, дорожные желоба и канализацию зачистят от грызунов, а потом расставят ловушки. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава Совета Рима по защите окружающей среды Сабрина Альфонси.
 
Власти решили бороться с крысами после того, как туристы опубликовали фото с большим количеством крыс, бегающими на фоне исторического памятника.
 
В данный момент в Риме 7 млн грызунов. На каждого местного жителя  приходится по 2,5 крысы.
 
По словам чиновников, причиной увеличения популяции крыс стала сильная жара. Также вырос туристический поток, который повлёк за собой увеличение мусора в городе.

Читайте также:

В России набирает популярность санаторный отдых

В Мексики отель предлагает разведённым постояльцам необычную услугу

Директор трэвел-компании Липатова назвала страны, которые выдают шенгенские визы россиянам
#италия
#рим
#туристы
Читайте нас в
В России набирает популярность санаторный отдых
26 августа 2023, 14:47

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Тысячи человек готовы стоять в очередях за путёвками в санатории.
РЕН ТВ пишет, что санаторный отдых оказался в тренде. Популярностью пользуется новое направление в санаториях – психосоматическая терапия, во время которой психологи выявляют причину хронических заболеваний. 
 
Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период ковида. Тогда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.
 
К примеру, в Крыму один из старейших санаториев предлагает более 600 оздоровительных процедур. Что кому показано, определяют терапевты на месте.

«На западе Крыма самая популярная процедура – пелоидотерапия. Это лечение грязью. Человека полностью обмазывают ей, оборачивают в теплое одеяло, вот как это выглядит. При этом грязь разогревают до 42 градусов. На одну процедуру уходит около 40 кг грязи», – рассказывает  корреспондент РЕН ТВ Мери Бадунц.
«Мы уже готовы к старту новой программы по реабилитации женщин, перенесших мастэктомию. Это очень актуально на сегодняшний момент. Учреждений, которые предлагают подобные программы, в Крыму просто нет», – говорит главный врач Кирилл Куляев.
Санаторная отрасль стоит на пороге своего ренессанса. Огромный поток людей здравницы ожидают осенью. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп с благоустройством прилегающих территорий и постройкой необходимых объектов инфраструктуры. Об этом сообщается в списке поручений, которые дал президент на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Исполнением поручения Путина займутся правительство и Госдума. Внесение изменений в законодательство должно произойти до 30 декабря текущего года.

Ответственными за исполнение поручений Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Читайте также:

Директор трэвел-компании Липатова назвала страны, которые выдают шенгенские визы россиянам

Турецким отельерам предложили исключить алкоголь из пакетов «Все включено»

Турэксперт Барзыкин назвал Мьянму крайне интересным направлением туризма






#санатории
#санаторий
#крым
Читайте нас в
На яблочно-книжный фестиваль в Коломне ждут не менее 13 тыс посетителей
25 августа 2023, 22:19

Фото: Минкульт МО

В Коломне 2 и 3 сентября пройдёт XI Международный яблочно-книжный фестиваль. Он завершит в этом году программу «Лето в Подмосковье». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, об этом рассказали участники пресс-конференции в ТАСС.
«Посетителей в течение двух дней ждёт насыщенная программа. Надеемся, что у гостей получится открыть для себя новую Коломну. В городском округе уже более 40 культурных институций. Это не только музеи, но и лаборатории, фабрики, арт-квартал «Патефонка» и многое другое. Это удивительный, атмосферный города с историей и вкусом», – сказала начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха Министерства культуры и туризма Подмосковья Анастасия Савченко.
В прошлом году яблочно-книжный фестиваль в Коломне посетили около 13 тыс человек. В этом году ждут не меньше. 
«Такие масштабные события привлекают в Коломну большое количество людей. Мы очень рассчитываем, что наш яблочно-книжный фестиваль привлечёт не менее широкий круг любителей яблок и книг, чем в прошлом году, когда к нам приехали порядка 13 тыс человек», – отметила замглавы городского округа Лариса Лунькова.
Тема фестиваля в этом году – «Дом, который…». Гостей приглашают к совместно размышлениям о том, что такое дом и какую ценность для каждого он несёт. Тема связана с открытием в Коломне после реставрации Дома Сурановых.
«Дом Сурановых – это проект, аналогов которому нет ни в России, ни в Европе. Он реставрировался полтора года при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Кластер выиграл в конкурсе два гранта и дал возможность сделать городу такой подарок», – пояснила гендиректор Центра развития познавательного туризма «Коломенский посад», креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.
Участниками фестиваля в этом году станут 40 ведущих издательств России, а также писатели, поэты, художники, дизайнеры, издатели, артисты, музыканты, критики, архитекторы, историки и кулинары. В фестивальной программе будет задействовано 20 площадок в исторической части города.

Читайте также:

На фестивале «Славянское подворье» в Подольске ждут более 1,5 тыс участников

В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам

На Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» уже поступило более 50 заявок




 

#минкульт мо
#коломна
#туризм
#искусство
#литература
#яблоки
#лето в подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Турэксперт Барзыкин назвал Мьянму крайне интересным направлением туризма
25 августа 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/SeanPavonePhoto

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Мьянма является интересным направлением туризма, в перспективе привлекательность страны для россиян повысится.
«Сегодня, конечно, Мьянма массовым направлением не будет, поскольку на регулярных рейсах и с такой частотой большие потоки туда не сгенерируешь. Но как дестинация туристская – безусловно. Крайне интересное направление и для культурно-познавательного, и для рекреационного туризма», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Он добавил, что Мьянма в будущем станет востребованным туристическим направлением и потому, что российских туристов в принципе очень интересен регион юго-восточной Азии.

Читайте также:

Турецким отельерам предложили исключить алкоголь из пакетов «Все включено»

Директор трэвел-компании Липатова назвала страны, которые выдают шенгенские визы россиянам

Стало известно о повышении цен на отдых в Турции на сентябрь
#отдых
#страны
#туризм
Читайте нас в
На фестивале «Славянское подворье» в Подольске ждут более 1,5 тыс участников
25 августа 2023, 17:59

Фото: Минкульт МО

В городском округе Подольск 27 августа в 14-й раз состоится фестиваль народного творчества «Славянское подворье». В нём примут участие более 1,5 тыс представителей Московской, Тверской, Тульской областей, Удмуртии, Москвы и Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На празднике будет работать несколько площадок: «Эко-подворье», «Ярмарка народных промыслов», «Музейный квартал», «Улица Славянская» и «Трапезная улица». Гостей ждут мастер-классы, игровые зоны и аттракционы.
 
На главной сцене выступят народные творческие коллективы Московской области и других российских регионов. Завершит концертную программу Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.
 
Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». В этом году он проводится в рамках Межрегионального фестиваля-форума русской культуры «Обереги России».
 
Мероприятие состоится на Певческом поле у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы в посёлке Дубровицы городского округа Подольск. Начало – в 11 часов.
 
Читайте также:

В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам

На сыроварне Олега Сироты отметят «Праздник урожая»

На Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» уже поступило более 50 заявок
#минкульт мо
#фестиваль
#народные промыслы
#концерт
#подольск
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Турецким отельерам предложили исключить алкоголь из пакетов «Все включено»
25 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto/eternalcreative

В Турции обсуждается предложение пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты по системе «Все включено» с меньшим количеством алкоголя или вовсе без него. Об этом сообщил генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур.
По его словам, такая мера необходима для того, чтобы поддержать семейный отдых. Как передает турецкое издание Turizm Guncel, отельеры, которые уже повысили расценки на услуги в 2023 году, планируют новое подорожание. Однако Турция должна оставаться конкурентноспособной в туристической отрасли. Эксперт считает, что для семей с детьми следует удержать стоимость путевок, чтобы оставить отпуск доступным.

Дениз Угур сообщил, что в нынешнем году стоимость отдыха в Турции оказалась выше, чем на других средиземноморских направлениях. Он отметил, что не последнюю роль тут сыграло и то, что в систему «Все включено» входят алкогольные напитки, а в Турции довольно высокие налоги на спиртное. Угур предложил внедрить систему, аналогичную той, что действует, например, на круизных лайнерах, где спиртное не входит в пакет услуг. Можно расширять перечень услуг с помощью доплаты или покупать алкоголь в баре.

Читайте также:

Стало известно о повышении цен на отдых в Турции на сентябрь

Туроператоры назвали минимальную стоимость недельного отдыха в Турции

Стоимость турецкого отдыха для россиян достигла исторического максимума

#эксперт
#алкоголь
#отпуск
#отдых
#налоги
#услуги
#напитки
#турция
Читайте нас в
В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам
24 августа 2023, 22:44

Фото: Минсельхозпрод МО

В Серпухове 2 сентября пройдёт седьмой региональный фолк-фестиваль «На стыке трёх губерний». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода, его посвятят Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам.
На фестивале организуют торговую улицу «Три спаса». Там можно будет попробовать и купить продукцию местных сельхозпроизводителей. Также на фестивале будет множество изделий народных промыслов от местных ремесленников.
 
Для гостей подготовили развлекательную программу: кулинарные и творческие мастер-классы для взрослых и детей, выступления фольклорных коллективов и уличных театров из Московской, Тульской и Калужской областей. Также на празднике проведут показ коллекций традиционного костюма.
 
Фестиваль пройдет с 13 до 17 часов по адресу: Серпухов, парк имени Олега Степанова, ул. Луначарского, 74. 
 
Проводят фестиваль ежегодно. В народной традиции праздники, посвящённые трём Спасам, связаны со сбором урожая мёда, яблок и орехов, пшеницы и ржи.

Читайте также:

На сыроварне Олега Сироты отметят «Праздник урожая»

На Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» уже поступило более 50 заявок

В Подмосковье пройдёт заезд ретромобилей на 150 км


#минсельхозпрод мо
#фестиваль
#фермер
#мастер-класс
#праздник
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
На сыроварне Олега Сироты отметят «Праздник урожая»
24 августа 2023, 21:30

Фото: Минкульт МО

Более 15 фермеров и ремесленников представят свою продукцию на фестивале «Праздник урожая», который пройдёт 26 и 27 августа на Истринской сыроварне Олега Сироты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Гости смогут купить натуральные фермерские продукты – сыры из овечьего, козьего и коровьего молока, мясные деликатесы, домашние колбасы, рыбу, растительные масла, органическое какао, кофе и природный сахар.
                                                                                                                                     
Будет представлен и широкий ассортимент кондитерских изделий – шоколад, трюфели, авторские пирожные, мармелад, халва, пастила, ягоды в йогурте, орехи в шоколаде, джемы, мёд и многое другое. Помимо этого, ремесленники представят собственные изделия ручной работы. 
 
Для детей подготовят развлекательную программа: мастер-классы по росписи игрушек и глиняных фигурок, созданию сырного мыла и мелков, пряников. Все желающие смогут прокатиться на лошади и сделать аквагрим. На фестивале можно будет познакомиться с производством сыроварни и узнать об истории сыроварения.
 
Фестиваль будет проходить с 10 до 18 часов по адресу: Истра, деревня Дубровское, Истринская сыроварня Олега Сироты.

Читайте также:

В Подмосковье пройдёт заезд ретромобилей на 150 км

На Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» уже поступило более 50 заявок

Областной проект «Театр кукол в парке» приглашает на заключительные спектакли
 

#туризм
#фестиваль
#сыр
#фермер
#олег сирота
#урожай
#праздник
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф