Путин потребовал оценить идею направления турпотоков в Крым через новые регионы

Фото: Сайт Кремля
Направить поток туристов на территорию Крыма, используя новые регионы РФ и минуя Краснодарский край, можно будет лишь в том случае, если будут соблюдены все меры безопасности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства.
Использовать транспортный коридор по новым территориям, чтобы разрешить трудности, связанные с пробками на въезде на Крымский мост, призвал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его мнению, туристам можно сообщать о том, что есть способ объезда еще до того, как они прибудут в Краснодарский край.
Напомним, в минувшие выходные на въезде на Крымский мост со стороны Кубани зафиксировали серьезные заторы. Причиной стало увеличение потока автомобилей.
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«Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», - уточнил Путин.
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Татьяна Лаврова