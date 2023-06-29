Путин: В России необходимо развивать круглогодичные морские курорты

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Глава государства добавил, что речь идет о масштабных проектах. Российские круглогодичные морские курорты должны быть рассчитаны на прием не менее 10 млн человек в год.
«Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше, как мы и неоднократно говорили об этом, превосходили их», — цитирует агентство слова Путина в ходе совещания по развитию туризма.
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