РБК: бизнесмен Ротенберг вложит 129 млрд рублей в развитие российского туризма

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в течение пяти лет вложить 129 млрд рублей на развитие территорий России, пользующихся спросом у туристов. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
Он отметил, что выделяемые средства планируется потратить на создание рекреационных зон в Сибири и на юге России. Будут выстроены отели, развлекательная и оздоровительная инфраструктура, аквапарки и т.д. в разных ценовых сегментах. Планируется создание «доступных отелей» при согласовании с местными властями.
По словам Ротенберга, первые курорты будут открыты уже в 2026 году на Алтае, в Краснодарском крае и Крыму. Далее будут проводиться работы по развитию туризма на Дальнем Востоке. При этом, особое внимание будет уделяться именно семейному отдыху.
Кроме того, бизнесмен отметил и пользу для местных жителей туристических регионов. Они также смогут пользоваться новой общественной инфраструктурой курортов. Кроме того, все полученные от сферы туризма деньги будут затрачены на развитие региона, что повысит уровень жизни его жителей.
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По словам Ротенберга, первые курорты будут открыты уже в 2026 году на Алтае, в Краснодарском крае и Крыму. Далее будут проводиться работы по развитию туризма на Дальнем Востоке. При этом, особое внимание будет уделяться именно семейному отдыху.
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Анастасия Чинкова