Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов

Рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов

24 сентября 2023, 16:46
Фото: IStoc/undrey

Фото: IStoc/undrey

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что 24 сентября из-за технической неисправности задержали вылет рейса авиакомпании «Икар».
Рейс «Иркутск–Пхукет» отложен до 3:00 (22:00 мск) 25 сентября. Вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но он был перенесён более чем на 12 часов, из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Потом рейс перенесли ещё раз.

Ранее сообщалось, что в египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев. Житель Нижнего Новгорода рассказал, что примерно 200 туристов уже почти сутки ждут вылета в Россию рейсом авиакомпании AlMasria.


Люди находились в Шарм-эш-Шейхе без возможности пройти регистрацию на рейс uj706, который отменили. Один из пассажиров рассказал, что люди ждут непонятно чего без воды, еды. Места для отдыха нижегородцам также не предоставили.

Читайте также:

В египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев

Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам

Тысячи россиян предпочли сибирскую тайгу песчаным пляжам

#аэропорт
#рейсы
#туризм
Читайте нас в
Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам
24 сентября 2023, 14:23

Фото: istockphoto/Kar-Tr

Российская тревел-блогерша путешествовала по Европе и раскрыла отношение её жителей к россиянам.
Путешественница поделилась впечатлениями в личном блоге под названием «Дотошный турист» на «Дзене». За 2 недели девушка побывала в Турции, Испании, Андорре, Португалии и Финляндии. Ей удалось пообщаться с местными жителями. По её словам, она не почувствовала никакого негатива, и никто из собеседников не стремился обсудить политическую ситуацию.
 
«Простые люди такие же радушные, как и были! Спрашивают: «Откуда вы?» «Из России». Некоторые уточняют, из Москвы или Санкт-Петербурга, кто-то вспоминает слово «водка»», —рассказывает путешественница.
 При этом общение русскоговорящих людей между собой свелось к минимуму.
 
«Если раньше встречаешь где-то за границей говорящего по-русски, общаешься, делишься впечатлениями. Сейчас такие диалоги сведены к минимуму, их практически нет», — рассказала путешественница.
Читайте также: 

В египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев

Тысячи россиян предпочли сибирскую тайгу песчаным пляжам

В Северной Корее туристам не рекомендуют носить синие джинсы и слушать музыку
#туризм
#европа
#туристы
Читайте нас в
В египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев
24 сентября 2023, 11:19

Фото: iStock/encrier

Житель Нижнего Новгорода рассказал, что примерно 200 туристов уже почти сутки ждут вылета в Россию рейсом авиакомпании AlMasria.
Telegram-канал «Нижний №1» опубликовал пост, где сказано, что люди находятся в Шарм-эш-Шейхе без возможности пройти регистрацию на рейс uj706, который отменили. 

Один из пассажиров рассказал, что люди ждут непонятно чего без воды, еды. Места для отдыха нижегородцам также не предоставили. 

«Все стулья, которые на видео, они притащены людьми из кафе со всего аэропорта», — поделился турист.
Ранее, 8 сентябре, в аэропорту Шарм-Эш-Шейха 180 туристов не смогли вовремя вернуться домой. По предварительным данным, всего в Турции находилось 480 человек с билетами авиакомпании Red Sea Airlines.

Читайте также:

«Интурист»: 480 россиян не могут вылететь из Египта после отмены рейсов Red Sea

На Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов

Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву




#аэропорт
#египет
#туристы
Читайте нас в
Тысячи россиян предпочли сибирскую тайгу песчаным пляжам
24 сентября 2023, 10:57

Фото: istockphoto/Diy13

Туристы начали массово пребывать в особенный парк Красноярского края.
РЕН ТВ пишет, что тысячи россиян начали выбирать отдых без удобств. Туристы приезжают в особенный парк Красноярского края с древними скалами и уникальной природой. Туристы идут в тайгу – до «Столбов» примерно 7 километров пешком. Путь пролегает по крутым склонам, корням деревьев и каменистым тропам, но это никого не пугает. На вершине туристов ожидают каменные исполины, которым более 50 млн лет.
 
«Тяжело, но удовольствие – во! Я в предвкушении того, что будет вверху», –рассказывает РЕН ТВ туристка Дарья.
Россияне начали отказываться от песчаных пляжей и выбирать сибирскую тайгу и скалы. Каждый день непростой путь к вершине преодолевают тысячи туристов. К «Столбам» идут в одиночку, группами друзей и семьями.
 
«Они тут и белочек, и птичек, и бурундучков, все смотрят. А еще мы собрали гербарий по заданию школьному»,– рассказывают туристы.
В 2022 году «Красноярские Столбы» вошли в топ-3 самых посещаемых национальных парков России (более миллиона человек). В этом туристическом сезоне рекорд может быть побит.

Читайте также:

В Северной Корее туристам не рекомендуют носить синие джинсы и слушать музыку

Путешественница рассказала, почему китайцы оголяют живот

Стало известно, чем недовольны россияне в Дубае
#туризм
#туристы
#россия
Читайте нас в
В Северной Корее туристам не рекомендуют носить синие джинсы и слушать музыку
23 сентября 2023, 15:03

Фото: istockphoto/Lina Shatalova

Туристов в КНДР просят не носить синие джинсы из-за угрозы американизации.
Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь во время беседы с News.ru. По словам блогерши, джинсы в стране считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.
 
«Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов», — рассказывает Ансталь.
Также в стране ограничен интернет и существует запрет на иностранную музыку.
 
«Мы не фотографируем ни военные объекты, ни мосты, ни здания госучреждений, а также местных жителей, не ходим по улице без гида, не разговариваем долго с местными жителями», — поделилась впечатлениями о стране Наталия Ансталь.
Читайте также:

Путешественница рассказала, почему китайцы оголяют живот

Стало известно, чем недовольны россияне в Дубае

Ангола планирует отменить визы для россиян
#туризм
#туристы
#туристический маршрут
Читайте нас в
В Подмосковье отметят Всемирный день яйца
21 сентября 2023, 19:40

Фото: Istockphoto / Watcharin panyawutso

Любители блюд из яиц 14 октября смогут отметить на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов Всемирный день яйца. Ферма подготовила интерактивную программу для детей от 5 до 10 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Детям расскажут, чем питаются домашние птицы, как из яйца появляется цыплёнок, какие существуют породы птиц и связана ли окраска их перьев с цветом яиц, которые они дают. Дети смогут создать макет птичьего двора, населить его птицами оригами, сделать многофункциональную кормушку для кур и заготовить для них корм», – говорится в сообщении.
Также для всех желающих пройдёт демонстрационная дойка козы. 
 
История праздника началась в 1996 году. Тогда на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что каждый год во вторую пятницу октября будут отмечать всемирный яичный праздник. Многие страны с готовностью откликнулись на эту идею.
 
Читайте также:

Усадьба Мураново приглашает на фестиваль с дегустацией рыбных супов

В «Горках Ленинских» открылась выставка к 120-летию Соломона Телингатера

Каширский котик добрался до Килиманджаро



#туризм
#минсельхозпрод мо
#яйца
#праздник
#ферма
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В «Горках Ленинских» открылась выставка к 120-летию Соломона Телингатера
21 сентября 2023, 14:57

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

21 сентября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» откроется выставка «По проволоке строчки. К 120-летию Соломона Телингатера», посвященная памяти выдающегося отечественного дизайнера, мастера книжного, полиграфического, плакатного и шрифтового искусства.
«Я уверена, что у многих были книги, которые проектировал Телингатер и частично иллюстрировал, потому что он был одним из главных художников у издателей детской литературы. Телингатер является чудесным историком, дизайнером, проектировщиком, конструктором, или как он любил называть, инженером и фотомонтером книги», - рассказала куратор независимых выставок и проектов Елена Рымшина. 
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

Выставка – первый ретроспективный показ, на котором будут представлены все значимые работы художника, «фотомонтера», конструктора книг, великолепного каллиграфа и шрифтовика.
Книги, плакаты, шрифты Телингатера стали универсальными носителями точных характеристик эпохи, в которой жил художник. Его заслуги были отмечены премией и золотой медалью Иоганна Гутенберга – высшей наградой мирового профессионального сообщества. В России Телингатер стал первым среди советских художников, удостоенным этой награды.

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

«Людям будет интересно посмотреть на историю жизни человека, который не изменил своим юношеским идеалам. В нашей выставке больше житийной истории Телингатера, дополняя все это его превосходными работами. Мы поднимаем вопрос, как оставаться настоящим художником, не предавая себя и свои внутренние убеждения в сложных ситуациях и в суровой действительности, которая тебя окружает», - отметила Елена Рымшина. 

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

Всего в экспозиции представлено более 200 произведений мастера из собраний семьи Телингатера, Российской государственной библиотеки и музея-заповедника «Горки Ленинские»: авторские эскизы обложек и титульные листы, полосные и разворотные иллюстрации, подлинные военные рисунки и газеты военного времени с этими рисунками, плакаты и многое другое.

«Мы всех приглашаем на нашу выставку. Можно приехать всей семьей. Детям будет интересно изучить тонкости визуализации речи, посмотреть на анимированные буквы или узнать, как работать с каллиграфией. Также в программе у нас есть видеоролики, которые наглядно дают понять, как работают дизайнеры», - поделилась Елена Рымшина. 

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

Более 50 экспонатов представлено на выставке «Изобретения Леонардо да Винчи» в Люберцах. 

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихова» пройдет военно-патриотическая игра. 

Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре. 
#подмосковье
#выставка
#книги
#театр
#библиотеки
#горки ленинские
#художник
#игра
#семьи
#рисунки
#мероприятия
#дизайнеры
Читайте нас в
Каширский котик добрался до Килиманджаро
21 сентября 2023, 14:15

Фото: г. о. Кашира

Талисман из Каширы добрался до знаменитого вулкана Килиманджаро. Каширский котик странствует вместе с Сашей Холодным, который продолжает путешествие «На Буханке вокруг света», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


Когда он стартовал из Каширы, сотрудники местного краеведческого музея передали ему на удачу талисман.



«Каширский котик добрался до Килиманджаро! Его глазки увидели столько всего интересного. Обо всём, что он увидел, он обязательно расскажет, когда вернётся, сделав круг по земному шару. А пока едем дальше», – рассказал Саша Холодный.  



По его словам, к новому году путешественники планируют добраться до Кейптауна. А Каширский котик по возвращении займёт своё место в краеведческом музее города. 



Читайте также:

Глава Каширы Шувалов посетил предприятие и оценил сабо нового бренда Glocs

В Кашире организовали производство сухих каш и супов для военнослужащих

Каширские школьники познакомились с представителями разных профессий
 

#кашира
#путешествие
#туризм
#музей
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Путешественница рассказала, почему китайцы оголяют живот
21 сентября 2023, 08:13

Фото:.istockphoto/Tomas Ragina

Российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице.
Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен». Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары.
 
«Государство пытается с этим бороться, пропаганда ведётся, говорят, что на Западе с нас смеются, и что так ходить некультурно. Если у него большой живот, то значит, он может прокормить семью! Это ещё и способ показать, что не голодает», —объяснила китаянка такую привычку.
Также китайские мужчины отращивают длинный ноготь на мизинце «для удобства». 

Ранее сообщалось, что у многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае, в частности, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.

Читайте также:

Стало известно, чем недовольны россияне в Дубае

Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября

Ангола планирует отменить визы для россиян
#туризм
#китай
#мужчины
Читайте нас в
В усадьбе Шахматово отметят праздник «Осенины»
19 сентября 2023, 20:55

Фото: Минкульт МО

В усадьбе Шахматово государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока 21 сентября пройдёт традиционный праздник «Осенины». Он будет посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Начало фестиваля – в 13 часов.
«Усадьба Блока встретит детей и взрослых в русских народных традициях – хороводами, старинными играми, песнями и частушками. Интерактивная программа расскажет о русских традициях выращивания и сбора урожая, значимости лошади в жизни крестьян. Посетители узнают о старинных рецептах заготовок на зиму, примут участие в мастер-классе», – говорится в сообщении.
Экскурсия по главному усадебном дому познакомит гостей с историей семьи Блока, творчеством поэта, жизнью семьи Бекетовых в Шахматове. Участникам квеста по территории усадьбы предстоит разгадать загадки и головоломки.
 
Также во время фестиваля можно будет покататься на лошадях, поиграть в крокет, посетить усадьбу Тараканово, выставки и экспозиции.

Читайте также:

Правительство выделит Подмосковью ещё 725 млн рублей на строительство модульных отелей

Подмосковье вошло в топ-3 самых востребованных направлений для октябрьского отдыха

Усадьба Мураново приглашает на фестиваль с дегустацией рыбных супов


 

 
#минкульт мо
#фестиваль
#усадьба
#праздник
#осень
#урожай
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Достижения.рф