Рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что 24 сентября из-за технической неисправности задержали вылет рейса авиакомпании «Икар».
Рейс «Иркутск–Пхукет» отложен до 3:00 (22:00 мск) 25 сентября. Вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но он был перенесён более чем на 12 часов, из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Потом рейс перенесли ещё раз.
Ранее сообщалось, что в египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев. Житель Нижнего Новгорода рассказал, что примерно 200 туристов уже почти сутки ждут вылета в Россию рейсом авиакомпании AlMasria.
Люди находились в Шарм-эш-Шейхе без возможности пройти регистрацию на рейс uj706, который отменили. Один из пассажиров рассказал, что люди ждут непонятно чего без воды, еды. Места для отдыха нижегородцам также не предоставили.
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Мария Фирсова