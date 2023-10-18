Резидент «Арткоммуналки» приглашает всех желающих в свою печатную мастерскую

Фото: Радио 1
В галерее музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне развёрнута открытая мастерская художника Александра Лаптева в рамках его коломенского проекта «Эстампная прогулка».
В зале представлены рабочие станки для создания оттисков на различных принципах, печатные формы, инструменты, а также экспозиция работ участников авторской студии: оттиски с представленных форм и не только.
Фото: Радио 1
Набор в печатную мастерскую художника открыт для всех желающих от 10 лет. В течение двух недель с 14 по 27 октября участники самостоятельно создадут работы в техниках экспериментальной печати: гравюра на картоне, каллиграфия, различные виды высокой печати, монотипии. По словам автора проекта, работа в мастерской будет посвящена одновременно изучению современных вариаций создания печатных форм, получения оттисков и изучению пространства города, его настроения, фактур и атмосферы.
Фото: Радио 1
Это первый образовательный проект по итогам международного конкурса Арткоммуналки, который направлен на вовлечение в творческий процесс всех желающих, интересующихся классической техникой печатной графики и связанными с ней горизонтами эксперимента.
Фото: Радио 1
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Фото: Радио 1
«Мы предлагаем жителям и художникам Коломны присоединиться и попробовать свои возможности в печатной графике, то есть сейчас благодаря современным материалам, это довольно простой вход для художников в такое искусство. Сейчас не нужно долго изготавливать печатные формы, можно за одно занятие уже что-то простое сделать. Как минимум притронуться к этому миру, посмотреть процесс впечатывания и узнать о работах топовых художниках, все это теперь доступно жителям Подмосковья », - рассказал художник, печатник Александр Лаптев.Фото: Радио 1
Набор в печатную мастерскую художника открыт для всех желающих от 10 лет. В течение двух недель с 14 по 27 октября участники самостоятельно создадут работы в техниках экспериментальной печати: гравюра на картоне, каллиграфия, различные виды высокой печати, монотипии. По словам автора проекта, работа в мастерской будет посвящена одновременно изучению современных вариаций создания печатных форм, получения оттисков и изучению пространства города, его настроения, фактур и атмосферы.
Фото: Радио 1
Это первый образовательный проект по итогам международного конкурса Арткоммуналки, который направлен на вовлечение в творческий процесс всех желающих, интересующихся классической техникой печатной графики и связанными с ней горизонтами эксперимента.
Фото: Радио 1
«В музее действительно раньше была коммунальная квартира, 26 комнат, а проживало больше ста человек. Но в 80-е всех расселили, а чать пространства мы смогли превратить в музей, который открылся сразу и как реконструкция коммунальной квартиры, и как первая в России грантовая резиденция. И благодаря таким художникам, как Александр, современное искусство прекрасно уживается в старой коммунальной квартире», - отметила сотрудник музея Светлана.Проект реализуется в рамках поддержки Министерства культуры и туризма Московской области проектов некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова