Росавиация: Россия и Мьянма спустя 30 лет возобновили авиасообщение

Фото: iStock/Sitikka
Первый за 30 лет самолёт из Мьянмы прибыл в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.
Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.
Авиасообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма было приостановлено 30 лет назад. Сейчас оно снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.
Ранее сообщалось, что авиасообщение после перерыва возобновлено с Кубой. Также планируется вновь осуществлять гражданские перелёты между Россией и Танзанией.
Читайте также:
Первый после перерыва самолет вылетел из Москвы на Кубу
Посол Аветисян: Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда
Авиасообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма было приостановлено 30 лет назад. Сейчас оно снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.
Читайте также:
Первый после перерыва самолет вылетел из Москвы на Кубу
Посол Аветисян: Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда
Анастасия Чинкова