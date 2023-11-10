Российская блогерша рассказала, чем американки отличаются от россиянок

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Российская тревел-блогерша перечислила 5 черт, которые отличают женщин из России и Америки.
Своим мнением она поделилась в личном блоге Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ на платформе «Дзен».
Во-первых, американки не жертвуют собой, даже если речь идёт о близких людях.
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Во-первых, американки не жертвуют собой, даже если речь идёт о близких людях.
««Я» у них на первом месте, поэтому в приоритет они всегда ставят себя», —говорит блогерша.Женщины в США выбирают спутника жизни по расчёту. По словам путешественницы, на свиданиях американки ведут себя как на собеседованиях, тщательно проверяя будущих мужей. Но при этом американки не ставят брак своей целью и стараются быть независимыми.
«Американки не сидят в декрете, как положено у нас в России, они сразу выходят на работу, нанимая няню, когда ребенку может быть всего месяц», — заметила блогер.Читайте также:
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Мария Фирсова