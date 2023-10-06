Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну

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Команда интернет-медиа NN решилась устроить эксперимент и преодолеть самую длинную поездку на такси длительностью 12 дней.
Блогеры уже отправились в путь из Владивостока в Санкт-Петербург. Расчетное время путешествия составило 261 час и 24 минуты. Вероятно, в это время не включили остановки и отдых, которые могут потребоваться таксисту.
Ранее россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света. Чтобы преодолеть расстояние равное длине экватора Руслану Шакину понадобилось 5 лет.
Уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа. Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.
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«Это будет самая длинная, самая долгая и самая дорогая поездка на такси в мире. По нашим расчетам, поездка займет не менее 12 дней, а стоимость составит не менее 500 тысяч рублей», — сказано в публикации блогеров.
Уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа. Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.
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Мария Фирсова