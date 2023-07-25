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Россия и Танзания могут возобновить авиасообщение

25 июля 2023, 17:55

Фото:istockphoto/jocrebbin

Посол РФ в Додоме Андрей Аветисян рассказал о переговорах с Танзанией по возобновлению авиасообщения между странами.
«Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между РФ и Танзанией о воздушном сообщении. Это станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию», —поделился новостью Андрей Аветисян во время российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».
ТАСС пишет, что речь идет о компании Azur Air, планирующей открыть прямое авиасообщение в зимний период из нескольких отечественных аэропортов.


Ранее из Шереметьево в субботу, 1 июля, вылетел первый после перерыва борт Москва — Варадеро. «Известия» пишут, что туристы купили билеты практически сразу, когда узнали о возобновлении авиасообщения с Кубой.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing-777, который рассчитан на 457 пассажиров.

О возобновлении полетов на Кубу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 28 июня. Министерство подтвердило возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой с 1 июля.

«Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия», — сообщила Мария Захарова.

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#Россия
#Танзания
#авиасообщение
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Глава турагентства Ржевская: отдых в Абхазии для россиян впервые за 20 лет стал дороже Египта
25 июля 2023, 16:40

Фото: iStock/inewsistock

Руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская заявила, что в 2023 году отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии будет стоить дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Об этом сообщает NEWS.ru.
«В Абхазии для двоих взрослых и ребенка если брать комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. рублей. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. рублей», — приводит слова Ржевской NEWS.ru.

По словам Ржевской, Абхазия стала одним из наиболее дорогих направлений, поэтому туда достаточно легко приобрести путевки.

Глава турагентства подчеркнула, что 3 авиабилета в Абхазию и обратно вместе с багажом на данный момент стоят около 70 тысяч рублей. Такая стоимость является очень высокой, по мнению Ржевской.

Напомним, ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российским туристам не следует волноваться из-за лесных пожаров в Турции. Эксперт посоветовал россиянам постоянно контактировать со своими туристическими компаниями и агентствами.

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#туризм
#Абхазия
#Египет
#стоимость
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Самые популярные города Подмосковья для отдыха на Москве-реке летом
25 июля 2023, 15:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Сервис бронирования отелей и квартир «Твил» выявил 10 самых популярных направлений для отдыха на берегу Москвы-реки летом 2023 года.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» туристы путешествуют в подмосковные города от двух до четырех дней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Самые популярные направления для отдыха на Москве-реке:

— Москва;

— Коломна; 

— Красногорск;

— Звенигород;

— Дзержинский; 

— Бронницы;

— Жуковский; 

— Воскресенск; 

— Можайск;

— Руза. 


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#Отдых
#отдых на воде
#Москва-река
#популярное направление
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Директор «Турпомощи» рассказал россиянам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции
25 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/Choreograph

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российским туристам не следует волноваться. Об этом пишет RT.
«На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — цитирует Осауленко RT.

Он также отметил, что Россия совместно с Турцией постоянно следит за ситуацией. 

Эксперт посоветовал россиянам постоянно контактировать со своими туристическими компаниями и агентствами. Директор «Турпомощи» добавил, что при изменении ситуации, до туроператоров и туристов доведут эту информацию.

Осауленко подчеркнул, что подобные ситуации с пожарами происходят регулярно, поэтому паниковать не нужно.

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#туризм
#Турция
#россияне
#пожар
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В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге
25 июля 2023, 13:21

Фото:istockphoto/martinatobolova

В 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.
Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.
 
За последние 18 недель в 8 провинциях всё чаще стали выявлять заболевание. В число данных территорий вошли популярные у туристов Пхукет и Краби. Эксперт также назвал Чонбкри, Районг, Трат, Сатун, Бангкок.
 
Если ситуация продолжит ухудшаться, то эти провинции объявят эпидемиологическими зонами.
 
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#лихорадка Денге
#Таиланд
#Пхукет
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Генконсульство России в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров
25 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Leonid Ikan

Генконсульство России в Анталье рекомендовало туристам из России не покидать отели из-за лесных пожаров, которые разбушевались в Турции.
В генконсульстве следят за ситуацией и находятся на связи с местными властями и туроператорами. Обращений от российских туристов пока единицы.
 
Лесные пожары охватили три провинции Турции: Анталью, Манису и Кахраманмараш.
 
Кемер в Анталье считается традиционным курортом для россиян. По данным Telegram-канал Baza, огонь полыхает в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк».
 
Пожарные пытаются остановить распространение огня. Эвакуация туристов к этому моменту не объявлялась.

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#Турция
#пожар
#туристы
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Россияне рассказали, в каких странах опасаются отдыхать
25 июля 2023, 09:34

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россияне более всего боятся ехать в США, Францию и Мексику.
Многие россияне (28%) боятся лететь в другие страны из-за появления нового вируса. Чаще всего страх вирусов называли жители Красноярска (39%).

21% опрошенных опасается сложностей с возвращением обратно в Россию. Особенно это беспокоит москвичей (33%). Негативное отношение местных вызывает опасение у 11% опрошенных. Особенно столкнуться с этим бояться жители Перми (29%). Такие данные приводят Группа Ренессанс страхование и сервис OZON Travel.
 
Наиболее безопасными странами 71% считают Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. У поколения 41–50 лет любимой страной считается Аргентина (65%), у миллениалов — Болгария (70%), зумеры предпочли Кипр (64%).
 
Самыми опасными направлениями назвали США (53%), Францию (49%), Мексику (48%).

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Бывших участников «Дома-2» Ромашова и Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов

В Стамбуле сократились запасы водохранилищ до 40% от нормы из-за жары
#отпуск
#США
#Франция
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Бывших участников «Дома-2» Ромашова и Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов
25 июля 2023, 08:20

Фото: iStock/PhotoFra

Евгений Ромашов с женой Анастасией Бигриной покинули Россию и в последнее время жили в Индонезии, оттуда пара летала в свадебное путешествие в Бангкок.
Спустя неделю они вернулись на Бали, чтобы обвенчаться. Но бывших участников реалити-шоу задержали на таможне в аэропорту.

Сотрудники паспортного контроля обвинили молодожён в неуважительном отношении к правилам Индонезии, а также в подделке обратных билетов на самолёт.
 
По словам Ромашова, они с женой предоставили необходимое подтверждение, но им не поверили. У пары отобрали паспорта и поместили в комнату, где был лишь один матрас. Там супруги провели двое суток почти без воды и еды. Позже им разрешили вернуться в Бангкок в сопровождении полиции.

Потом молодых людей пытались заставить вернуться в Россию. Власти страны проконтролировали покупку билетов на родину.

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#Бали
#Дом 2
#депортация
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На сырном фестивале в Подмосковье ждут более 100 тыс гостей
24 июля 2023, 15:45

Фото: Минсельхозпрод МО

На «Сырный фестиваль» под Истрой, который пройдёт 4-6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году на фестивале ждут фермеров из новых регионов. Число участников тоже выросло: если в прошлом году их было 300, то в этом станет уже 350. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек. 
 
Кроме продажи ярморочной продукции, на фестивале состоится выставка сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.
 
Мероприятие пройдёт в деревне Дубровское. От железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская для гостей фестиваля организуют бесплатные автобусы.

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#Ирина Каклюгина
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#фермеры
#продукты
#Истра
#Московская область
#Подмосковье
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Аналитики посчитали, во сколько обойдётся однодневная поездка для школьника
24 июля 2023, 12:02

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Комитет по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитики разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo выяснили, что средняя стоимость однодневной поездки для школьника составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Об этом сообщает RT.
Также исследование показало, что туры стоимостью более 2 тыс. предлагают 30% туроператоров. А однодневные поездки, за которые родители заплатят менее 1 тыс. рублей, предлагают лишь 16% опрошенных.

Участники опроса отметили, что главными причинами, тормозящими развитие детского туризма, являются недостаточная совместная работа органов образования и туроператоров и предоставление путёвок недобросовестными и нелегальными работниками индустрии, передаёт RT.

72 % опрошенных считают, что детский туризм необходимо выделить в самостоятельный вид туризма – это позволит решить часть проблем. Также, по мнению 31% участников, это позволит обезопасить предоставление услуг в сфере детского туризма, а 28% уверены, что это поможет избавиться от нелегалов на рынке.

В проведённом опросе приняли участие 200 туроператоров из более чем 40 регионов России.

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#туризм
#дети
#путёвка
#тур
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