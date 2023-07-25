Россия и Танзания могут возобновить авиасообщение

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«Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между РФ и Танзанией о воздушном сообщении. Это станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию», —поделился новостью Андрей Аветисян во время российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».ТАСС пишет, что речь идет о компании Azur Air, планирующей открыть прямое авиасообщение в зимний период из нескольких отечественных аэропортов.
Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing-777, который рассчитан на 457 пассажиров.
О возобновлении полетов на Кубу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 28 июня. Министерство подтвердило возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой с 1 июля.
«Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия», — сообщила Мария Захарова.
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