Россия может полностью отменить визы с пятью странами в 2024 году

Фото: iStock/Tatiana Terekhina
Россия может отменить визы в пять государств в следующем году. Об этом в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий» сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Уточняется, что с 2024 года предполагается введение безвизового режима для посещения россиянами Саудовской Аравии, Малайзии, Кувейта, Бахрейна и Омана.
В настоящее время, по словам Вахрукова, предложения о полной отмене виз уже отправлены представителям всех пяти государств. Теперь ожидается их ответ, благодаря которому станет известно, реализуется ли данная идея.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии. По его словам, хорошо налаженное сотрудничество позволит решить ряд важных совместных проблем. Очевидно, что среди них есть и сфера туризма, о чём говорит желание РФ отменить визы на посещение этой страны.
Читайте также:
Туроператоры раскрыли цены на авиабилеты за границу на Новый год
АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян
Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза
В настоящее время, по словам Вахрукова, предложения о полной отмене виз уже отправлены представителям всех пяти государств. Теперь ожидается их ответ, благодаря которому станет известно, реализуется ли данная идея.
Читайте также:
Туроператоры раскрыли цены на авиабилеты за границу на Новый год
АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян
Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза
Анастасия Чинкова