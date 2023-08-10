Россия предложила Индии отменить визы для группового туробмена

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Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Министр напомнил, что РФ уже организовала безвизовый групповой обмен с Ираном и Китаем.
По его словам, работа в данном направлении будет ускорена.
Ранее уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ сообщил о разработке новой системы туристических поездок без оформления виз для россиян. Такая возможность станет доступна уже в этом году. Предоставлять бесплатные визы гражданам России также готовится Шри-Ланка. Кроме того, Евросоюз внедряет систему электронных виз в виде штрихового кода, однако в настоящее время к гражданам РФ это не относится.
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«Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать... Мы направили туда предложение. Пока идёт проработка по дипломатическим каналам», - рассказал Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ сообщил о разработке новой системы туристических поездок без оформления виз для россиян. Такая возможность станет доступна уже в этом году. Предоставлять бесплатные визы гражданам России также готовится Шри-Ланка. Кроме того, Евросоюз внедряет систему электронных виз в виде штрихового кода, однако в настоящее время к гражданам РФ это не относится.
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Элина Позднякова