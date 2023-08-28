«Россия» возобновит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай к началу бархатного сезона в ОАЭ

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Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») с 30 сентября начнёт запускать ежедневные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Такая мера связана с наступлением в Объединённых Арабских Эмиратах бархатного сезона, что привлечёт туда большое количество туристов.
Полёты будут осуществляться на самолётах Airbus 319 из аэропорта Пулково в аэропорт Аль-Мактум.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») начнёт запускать прямые рейсы из Волгограда в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Продажа билетов на официальном сайте компании уже ведётся.
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Анастасия Чинкова