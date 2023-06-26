Россиянам назвали самые интересные и доступные турнаправления этим летом

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Последняя привлекательна тем, что для россиян в Мексике до шести месяцев пребывания виза не требуется.
А по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Турция стала наиболее популярным направлением для отдыха россиян. При этом снизить популярность этого курорта не смогло даже повышение цен. Преимущество Турции перед другими странами стала стабильная и доступная на авиаперелеты. Поэтому у различных туроператоров доля этого направления составляет от 35% до 65%.
Ранее сообщалось, что с утра 26 июня в столичных аэропортах было задержано и отменено 24 рейса. Как передаёт АГН «Москва» со ссылкой на «Яндекс Расписания», во Внуково задержали шесть рейсов и один отменили, в Домодедово задержано девять рейсов и три отменено, в Шереметьево задержано пять рейсов.