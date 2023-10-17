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Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в новогодние праздники

В Альянсе турагентств рассказали, на какие даты планировать зимний отдых
17 октября 2023, 16:13
Фото: IStock/undrey

Фото: IStock/undrey

Планировать отдых на новогодние праздники нужно заранее. Стоимость туров на популярные направления выросла в несколько раз, и ближе к новогодним праздникам будет увеличиваться. вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых, чтобы немного сэкономить.
По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.
«Если этот же отель бронировать в конце ноября, в начале декабря, он будет стоить уже 25 тысяч в сутки. То же самое с Таиландом: мы бронировали в июле отель на 12 дней на Пхукете за 250 тысяч, сейчас этот отель стоит почти 400 тысяч. Естественно, это не предел», — сказал Мкртчян.

Эксперт посоветовал россиянам выбираться на отдых до или после новогодних праздниках. Во-первых, это позволит сэкономить на путёвке, а во-вторых, получится избежать большого скопления людей.
«Россияне стали разумно относиться к деньгами, многие покупают те же Арабские Эмираты с заездом 5 или 10 декабря, что дешевле, чем с заездом, например, 30 декабря. Поэтому люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января. Да, вы не попадаете на выходные, зато вы не будете стоять в очередях и сэкономите», — сказал он.
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17 октября 2023, 15:07

Фото: istockphoto/HStocks

Киргизия отменила visa-run: повторный въезд в страну будет возможен только спустя 60 дней с момента последнего выезда
ТАСС пишет, что киргизские власти решили ввести ограничение в отношении иностранных граждан, для которых действует безвизовый режим.
 
«Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу «60/120», - сообщает МИД.
В отношении тех, кто может посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки начнут исчислять по принципу «90/180». Изменения связаны со стремлением Кабинета министров Кыргызской Республики обеспечить более эффективное управление миграционными потоками и улучшить общую безопасность страны.

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17 октября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/Dimasu

Известный парапутешественник Игорь Скикевич приехал на Сахалин, чтобы добраться до маяка Анива.
«КП» пишет, что путешественник мечтал увидеть маяк около 50 лет. По его словам, сахалинский маяк-призрак манит путешественников со всего мира. Он находится стыке двух водных стихий — Японского и Охотского морей.

«Однако, он заставляет романтиков преодолевать километры по воде, чтобы найти себя на краю света. И вот настал тот день истины, когда мечта сбывается, если ты сильно веришь в нее, и идешь к ней, несмотря ни на что, и действуешь, - поделился эмоциями Скикевич.
Игорю Скикевичу 57 лет. Он является известным российским парапутешественником-экстремалом, изобретателем, общественным деятелем. Скикевич изобрёл и сконструировал  первую в мире самоходную подводную инвалидную коляску.

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В Таиланде боятся массового наплыва туристов из России
17 октября 2023, 13:20

Фото: iStock/grinvalds

Представители таиландского турбизнеса опасаются, что продление безвиза до 90 дней для российских туристов плохо скажется на бизнесе.
Bangkok Post пишет, что в Таиланде может появится больше желающих нелегально работать гидами, водителями и многими другими.
 
Экс-президент Совета по туризму Чонбури и исполнительный директор  группы Sunshine Hotels and Resorts Танет Супорнсахасрунгси считают, что продление безвиза плохо скажется на занятости местного населения. При этом более позитивно новости восприняли туроператоры на Самуи и Пхукета.
 
«У нас проживает много долгосрочных туристов и удаленных работников из России. Продление срока только увеличит это количество»,- сообщает президент туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади.
Ранее правительство Шри-Ланки намеревалось отменить визовый сбор для туристов из России. Об этом сообщил министр туризма страны Харин Фернандо. Уточняется, что министр совместно со своим коллегой из министерства общественной безопасности внёс законопроект об отмене визовых сборов с граждан ряда стран. Помимо России в список попали Китай, Индия, Таиланд и Индонезия.

В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.

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17 октября 2023, 08:10

Фото: iStock/ismagilov

Российские тревел-блогеры поделились своим мнением о Нью-Йорке в блоге на платформе «Дзен».
«Лента.ру» пишет, что, по словам туристов, в городе остро стоит проблема уборки мусора. По закону жители Большого яблока должны разделять отходы и отправлять их на переработку, но зачастую горожане пренебрегают этим и скидывают всё в один контейнер. Также необходимо сдавать электроприборы в пункты приёма, но жители города выбрасывают всю технику ночью в ближайшем парке.
 
«Во время пандемии из-за беспрестанного замусоривания парков посетителями, все прогулочные дорожки, клумбы, все оказалось под большим слоем мусора. Повсюду валялись коробки из-под пиццы, одноразовая посуда и различные вещи домашнего обихода»,-рассказывают туристы.
Согласно правилам нужно ранним утром выносить мусорные мешки на тротуары, откуда их забирают коммунальщики.
 
«Большинство людей выставляет эти мешки вечером, а к утру они все находятся в растерзанном виде после ночных атак крыс, енотов и скунсов», — уточнили туристы.
 Сборщики не принимают отходы, и они лежат на дороге, пока сортировщики не упакуют их в новые мешки.

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АТОР: продление безвиза в Таиланде до 90 дней не сможет увеличить турпоток из РФ
16 октября 2023, 18:06

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Увеличение безвизового пребывания российских туристов в Таиланде до 90 дней не поможет стране увеличить поток туристов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда планируют на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов. Предполагается, что временная мера будет введена 1 ноября 2023 года и продлится до 30 апреля 2024 года.

По словам Мурадяна, туризм ограничивается диапазоном в две недели. Если люди путешествуют дольше – это называется уже «квазитуризмом». 

Таким образом, для простых туристов из России нововведение ничего не изменит. Оно лишь коснётся тех, кто работает удалённо и предпочитает временно жить в других странах и тех, кто полностью собирается покинуть родину. 

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#туристы
#россияне
#таиланд
#атор
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В усадьбе «Мураново» открылась выставка «Поэзия мурановских пейзажей»
16 октября 2023, 15:32

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 14 октября открылась ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году проект собрал работы 24 авторов, творивших в Муранове в текущем году, и мастеров, чьи произведения уже вошли в собрание музея. Художники, вдохновленные природой этого места и уникальным «Домом двух поэтов», приезжали в Мураново в разные времена года.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

«Эта выставка живет в Мураново уже 12 лет, это ежегодный традиционный проект. Многие художники стали нам родными и приезжают в усадьбу с радостью. Это узнаваемое художественное событие, не только в рамках Мураново, но и всего Подмосковья. В этом году 24 автора творили свои произведения именно здесь, потому что суть выставки заключается в том, что художники в течение года выезжают сюда на пленэры, пишут красоты нашей любимой усадьбы и потом показывают свои работы на выставке», - поделилась заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью Стратанович Анна.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

Впервые в рамках выставки будут представлены работы председателя Мытищинской Ассоциации художников, преподавателя, арт-блогера Алексея Моисеева и членов Мытищинской Ассоциации художников Натальи Меркуловой, Сергея Чертова и Полины Рохлиной.

«Каждую осень мы открываем эти прекрасные работы, и показываем их нашим гостям. К нам, в Мураново, в любое время года приезжали и продолжают приезжать художники. Места здесь очаровательные, и мы стараемся сохранить этот дух и красоту Мураново. Мы решили обратить внимание на те произведения, которые рождаются заинтересованными художниками. Сейчас, наш небольшой выставочный зал вмещает в себя пейзажи, декоративные и интерьерные вещи, керамику, в экспозиции есть разнообразие и по содержанию, и по качеству материалов. Тем не менее они не вытесняют, а дополняют друг друга», - рассказала куратор выставки Гончарова Татьяна. 
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

Поимом основных работ, представлена еще мемориальная часть. На ней отмечены юбилейные даты художников, произведения которых находятся в собрании Муранова. Основная часть экспозиции представляет работы уже известных мастеров. Публичная программа посвящена памяти Ф.И. Тютчева – 220-летию со дня его рождения и скорбной дате – 150-летию со дня смерти, а также 200-летию со дня рождения И.С. Аксакова. В выходные дни гостей усадьбы ждут кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

Выставка будет открыта до 26 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#выставки
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Турэксперт Барзыкин: Ситуация на Ближнем Востоке не сказалась на турах в Египет
16 октября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/Oleg_P

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке не сказалась пагубно на бронирование туров в Египет.
«Как на Египет это повлияло? Никак, потому что схема пролёта минует Израиль. Отказов не было от бронирований. Туда организованные туры операторы формируют. В пятёрку основных выездных направлений на осенне-зимний период Египет входит. Так что не пострадал этот сегмент в этом регионе», — прокомментировал в беседе с RT Барзыкин.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что самыми популярными для путешествий по Россий в бархатный сезон этого года стали Москва, Санкт-Петербург и Адлер. Так, на эти города пришлись 22,9, 14,9 и 4,8% заказов на гостиницы соответственно.

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#туры
#египет
#туризм
#бронирование
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Названы самые популярные для туристов российские города в бархатный сезон-2023
Чаще всего туристы ездили в Москву, Петербург и Адлер
16 октября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что самыми популярными для путешествий по Россий в бархатный сезон этого года стали Москва, Санкт-Петербург и Адлер.
Так, на эти города пришлись 22,9, 14,9 и 4,8% заказов на гостиницы соответственно.

Как передаёт RT, также туристы часто выбирали такие города, как Казань (3,1%), Сочи (2,5%), Эсто-Садок (2,2%), Краснодар (2,1%), Екатеринбург (2,0%) и Калининград (1,9%).

Среди зарубежных направлений в бархатный сезон-2023 особой популярность у туристов пользовались Стамбул, Ереван и Дубай. Кроме этих городов, в топе оказались Минск, Тбилиси, Париж, Анталья и Бангкок.

Ранее стало известно, что правительство Таиланда планирует на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов.

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#туристы
#москва
#осень
#россия
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Власти курортной страны решили ввести 90-дневный безвизовый режим для россиян
Власти Таиланда хотят ввести 90-дневный безвиз для российских туристов
16 октября 2023, 11:49

Фото: iStock/Gam1983

Правительство Таиланда планирует на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов. Об этом сообщил премьер-министр страны Сретта Тависин, чьи слова приводит Bangkok Biz News.
Издание уточняет, что в настоящее время правительство обсуждает введение трёхмесячного безвизового режима, поэтому окончательное решение ещё не принято. Предполагается, что мера будет введена 1 ноября 2023 года и продлится до 30 апреля 2024 года. 

Программа по предоставлению свободного въезда в страну для россиян направлена на развитие туризма и привлечения большого количества гостей. 

Кроме того, по словам премьер-министра, такая мера позволит россиянам дольше находится в тёплой стране, пока в России будет держаться холодная погода.

К тому же, такой жест таиландских властей по отношению к россиянам позволит укрепить отношения между странами, заключил Тависин.

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#таиланд
#визы
#россияне
#туристы
#курорт
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