Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в новогодние праздники

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Планировать отдых на новогодние праздники нужно заранее. Стоимость туров на популярные направления выросла в несколько раз, и ближе к новогодним праздникам будет увеличиваться. вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых, чтобы немного сэкономить.
По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.
Эксперт посоветовал россиянам выбираться на отдых до или после новогодних праздниках. Во-первых, это позволит сэкономить на путёвке, а во-вторых, получится избежать большого скопления людей.
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«Если этот же отель бронировать в конце ноября, в начале декабря, он будет стоить уже 25 тысяч в сутки. То же самое с Таиландом: мы бронировали в июле отель на 12 дней на Пхукете за 250 тысяч, сейчас этот отель стоит почти 400 тысяч. Естественно, это не предел», — сказал Мкртчян.
«Россияне стали разумно относиться к деньгами, многие покупают те же Арабские Эмираты с заездом 5 или 10 декабря, что дешевле, чем с заездом, например, 30 декабря. Поэтому люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января. Да, вы не попадаете на выходные, зато вы не будете стоять в очередях и сэкономите», — сказал он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова