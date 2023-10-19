Россиянам рассказали, когда можно будет отдохнуть в Северной Корее

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее. Об этом он рассказал после визита в КНДР.
Эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов в беседе с «Радио 1» рассказал, что Северная Корея – ещё неизведанный для российского туризма регион. Однако если начать его продвигать, то россияне действительно смогут туда ездить, как в Египет или Таиланд.
По словам специалиста, на налаживание туристических связей может потребоваться один сезон. Однако без поддержки государства турагентства не смогут заинтересовать россиян.
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«Бизнесу с помощью властей нужно организовать фантуры для агентов, туроператоров. Наши сотрудники туризма уже опытные, они посмотрели мир, они знают вкусы, требования и капризы наших туристов. Ни наши операторы, ни агенты не заинтересованы в жалобах со стороны туристов. Они приедут, посмотрят всё, оценят качество и скажут, можно или нельзя туда ехать», — отметил Андрей Гаврилов.
«Если мы сейчас за зимний сезон успеем провести всю эту ознакомительную рекламу, то потом наши турагенты уже начнут предлагать туры россиянам. Если известные турагенты, сети начнут размещать у себя это направление, а туроператоры увидят в этом реальную прибыль, то наши туристы кончено поедут», — заключил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова