Россиянам рассказали о пользе «маленьких» путешествий

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«Краткосрочный отпуск — это поездка на пару дней туда, где раньше не удалось побывать. Такие путешествия имеют особый смысл. Это как передышка во время долгого пути», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» Белова.
Ранее сообщалось, что, несмотря на высокий курс доллара, для граждан России есть выгодные зарубежные направления туризма в летний период, среди которых специалисты называют такие страны, как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Катар и Мальдивы.
Вместе с тем, Египет стал лидером по числу нападений акул на туристов. Как пишет utro.ru, страна вошла в лидеры антирейтинга из-за опасного 40-километрового побережья, привлекающего туристов красочными рифами и уникальной фауной.