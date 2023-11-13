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Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу

13 ноября 2023, 18:30
Фото: istockphoto/saiko3p

Фото: istockphoto/saiko3p

Российским туристам стало проще получить французскую визу после финала летнего сезона отпусков.
TourDom, ссылаясь на директора компании «Турсервис Интернэшнл» Инну Сотник, пишет, что за последний месяц увеличилось количество свободных слотов, и выбор дат стал больше.

«Сейчас уже мест больше, чем клиентов», —рассказала Инна Сотник.

В данный момент срок оформления французской визы для россиян сокращён до 3 недель. Кроме Франции российским туристам будет легче получить шенген в Италию, Испанию и Грецию.

Ранее в топ-3 неевропейских стран, куда проще всего получить визу россиянам, попали Мексика, Южная Корея и Индия.

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В Дагестане планируют создать город-курорт «Каякент»
13 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина создадут город-курорт «Каякент».
«МК» пишет, что курорт предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру Дербента. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

С его слов, проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района. Уже разработано зонирование курорта.

В списке благоприятных природных факторов для создания курорта – более 10 км широкого песчаного пляжа у Каспийского моря, а также комфортный климат. Также на данной территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.

Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).

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#дагестан
#новости
#туризм
#туристический маршрут
#туристы
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#россия
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В музее-заповеднике «Мураново» подготовили интерактивную рождественскую программу
13 ноября 2023, 17:29

Фото: медиаархив Московской области

«Мураново» приглашает принять участие в интерактивных программах «Рождество в дворянской усадьбе» и «Мурановские сказы».
Программа «Мурановские сказы» для всей семьи, которая позволит взрослым и детям погрузиться в атмосферу XIX века, познакомиться с рождественскими традициями того времени и семейными преданиями.

Фото: медиаархив Московской области 

«Не зря в этой программе возрастной ценз очень разный, потому что мы ежегодно на протяжении многих лет, работая с зимними программами сталкивались с одной и той же ситуацией - к нам на детские программы приходили взрослые. Это означает, что они тоже хотят погрузиться в сказку и не просто сходить на мероприятие, а оказаться внутри этого сказочного мира и прочувствовать атмосферу. Дом у нас все-таки не обычный, такая некая машина времени», - рассказала Анна Стратанович заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью.

Фото: медиаархив Московской области 

Родителям предстоит путешествие по парадным залам главного усадебного дома, где их встретят Хозяин  и Хозяйка дома. Няня проведет детей в семейные покои второго этажа, их ждут семейные истории, игры в духе времени. 

«Нам было сложно работать с разной аудиторией, приходилось ориентироваться на один возраст. Поэтому программа разделена на две части, детская программа на втором этаже, а в взрослые на первом. Это позволит подготовить программу для каждого», - отметила Анна Стратанович.  
 
Фото: медиаархив Московской области 

В конце программы всех её участников ждёт радостная встреча-сюрприз двух групп в парадной гостиной усадебного дома. Волшебство рождественской ёлки -  шарады, гадания, приятные сюрпризы - подарят радость и взрослым и детям.

 «Сейчас не сезон, наша основная история проходит летом. Но здесь, в зимнее время тоже прекрасно. Появляется такое ощущение, что ты попадаешь в мир грез, все заснеженное, природа не стабильная, динамичная, каждый день можно что-то новое для себя подчеркнуть», - дополнила Анна. 

Фото: медиаархив Московской области 

В ходе программы «Рождество в дворянской усадьбе» вы окажетесь в живой атмосфере Рождественских праздников, узнаете о семейных традициях встречи Рождества в дворянских семьях и о первых традициях празднования Нового года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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В Мураново началась серия мастер-классов «Мурановская елочная игрушка». 

В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца. 

100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина. 
 
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Стали известны самые пострадавшие от отсутствия российских туристов страны ЕС
Эстония и Латвия пострадали от отсутствия российских туристов
13 ноября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Wirestock

65% европейских стран так и не восстановили свой въездной туризм до показателей допандемийного периода.
Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (КТС).

Выяснилось, что сложнее всего показатели восстанавливаются в странах Восточной Европы, граничащих с Россией и Украиной. Они являются наиболее зависящими от отечественных туристов. Самыми пострадавшими государствами стали Эстония (на 27% принимает меньше туристов), Латвия (на 30%), далее следует Литва (на 33%).

Страны Балтии прекратили выдачу туристических виз россиянам, а также запретили въезд через наземные границы с целью туризма.

Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель вдвое превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС.

В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).

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В Мураново началась серия мастер-классов «Мурановская елочная игрушка»
13 ноября 2023, 16:17

Фото: медиаархив Московской области

Рождественские мастер-классы от постоянных партнеров музея на тему «сказки Пушкина» проходят в музее-заповеднике «Мураново» с 11 ноября по 14 января.
«Мы решили взять тему Пушкина, потому что в следующем году празднуется юбилей поэта, и мы не могли это не отразить в нашей усадьбе. Это наше все, солнце поэзии, а мы все-таки литературный музей в том числе, поэтому мы решили обратиться к теме сказок Пушкина. К тому же для детей эта тема тоже актуальна», - рассказала Анна Стратанович заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью.
Фото: официальная страница «ВК» музея -заповедника «Мураново» 

В предпраздничные дни усадьба предлагает вам вспомнить прекрасные традиции, погрузиться в атмосферу XIX века и создать уникальное украшение своими руками.
 
«Наша идея заключается в том, чтобы собрать коробочку, то есть человек может приезжать к нам каждые выходные и попадать на серию мастер-классов, таким образом посещая разные мастер-классы в разных техниках. Таким образом у человека за определённое время, пока идет эта программа, собирается целая коробочка с игрушками, которыми он может украсить свою елку или подарить кому-нибудь в подарок», - отметила Анна. 
 
Фото: медиаархив Московской области 

Под руководством опытных мастеров вы сможете создать новогоднюю игрушку из разным материалов, поработать во множестве техник и забрать домой не только новогоднее украшение, но и прекрасное настроение.

Фото: медиаархив Московской области 
«Мастер-классы проводят наши приглашенные партнеры, с которыми мы очень давно уже работаем в рамках программы «Выходные в Муранове». Это прежде всего местное сообщество, потому что мы в определенный момент стали ориентироваться на сотрудничество именно с ними, оказалось оно очень богатое и любит нашу землю. Но есть и мастера с других городов, которые приезжают к нам неизменно», - подчеркнула Анна. 
 
Фото: медиаархив Московской области 

Актуальное расписание мастер-классов и стоимость можно узнать на сайте музея или в таплинк. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Сочи зафиксирован двукратный рост потока туристов-иностранцев на «Розу Хутор»
13 ноября 2023, 14:45

Фото: istockphoto/ABGlavin

Сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов.
Данный показатель вдвое превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.). 

«Количество иностранных туристов на «Розе Хутор» за этот период превысило 2,8 тыс., что в два раза выше значений летнего сезона 2022 года», - сказано в сообщении.
В период высокого сезона на курорт приехали туристы из 62 стран: 45% иностранцев приходится на страны СНГ, ещё 43% из государств Персидского залива, 7% - гости из европейских стран и 3% - из Китая.

В период высокого сезона на курорте прошло более 20 различных спортивных, музыкальных, культурных, а также образовательных мероприятий. 

Зимний сезон на курорте стартует 1 декабря. Открытие горнолыжных трасс для катания планируется на 22 декабря.

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#новости
#туристы
#туристический маршрут
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Жителей и гостей Егорьевска приглашают на экскурсионный маршрут «Егорьевские гуляния»
13 ноября 2023, 13:28

Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея

«Егорьевские гуляния» помогают поближе познакомиться с городом. Экскурсионный маршрут включает в себя прогулку по городу Егорьевску с посещением Егорьевского музея и храма Александра Невского в компании купца Баранкина.
«Уникальность этого маршрута в том, что он существует в принципе. Мы проводим его еженедельно и собирается у нас максимальное количество туристов, спрос у маршрута точно есть. Это формат автотрип, люди передвигаются на своих личных автомобилях. Этот тот случай, когда семья, 2-3 человека путешествуют по Подмосковью не в забитом туристами автобусе, а только с близкими и в комфорте», - рассказал методист по туристско-информационному центру Егорьевского историко-художественного музея Константин Братчиков. 
 
Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея

Также, участники отправятся на мастер-класс по изготовлению свечи способом «макания» на свечном заводике в деревне Княжево. Обязательно будет полноценный сытный обед и иммерсивная программа «Хлудовское чаепитие». 

Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея

«Основная целевая аудитория, это те, люди, которые едут из Москвы. Статус москвича, который едет на эту программу, высокий и он много что повидал. Для него важно качество предоставления услуги, поэтому это наша главная задача. В маршруте мы предлагаем поездку через Гжель, потому что в Егорьевск проехать из Москвы неудобно. Программа во всех точках насыщенная, что притягивает много желающих», - отметил Константин.   

Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея

Программа рассчитана на 6 часов. Маршрут организован совместно с Егорьевским благочинием и Егорьевским музеем.

«Этот проект уже работает четыре месяца. До этого мы вышли с ним на «Туристическую витрину» Московской области, заняли там призовое третье место. К нам приехали эксперты, оценили ее, как лучшую программу в Подмосковье, с точки зрения готовности к приему клиентов и мы начали работать. Егорьевск сейчас раскручивается, и к нам стали приезжать все больше и больше людей», - дополнил Константин. 

Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Петрозаводск и Рязань показали наибольший прирост туристов в конце осени
10 ноября 2023, 18:17

Фото: istockphoto.com/Evgenii Ryzhenkov

Согласно исследованию сервису для планирования путешествий OneTwoTrip, Петрозаводск и Рязань показали наибольший рост количество отельных заказов путешествий в конце осени.
Также большим спросом у россиян в этом сезоне стали пользоваться Челябинск, Мурманск, Пермь, Ярославль, а также Южно-Сахалинск и Хабаровск.

Что касается зарубежных направлений, то здесь россияне стали чаще выбирать азиатские города, такие, как Куала-Лумпур, Паттайа и Шанхай, а также Кута и Убуд. Как передаёт Газета.ру, наши сограждане и про западное направление путешествий не забывают: так, лидерами здесь являются Будапешт, Афины, Мехико и Лондон.

Ранее сообщалось, что самым популярным зарубежным туристическим направлением на 3-6 ноября у жителей России стала Турция. Спрос на поездки в эту страну вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#отдых
#спрос
#россияне
#поездки
#туризм
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Туристка из России описала путешествие в Индию одной фразой
Блогер Ершова об Индии: От восторга до отравления один шаг
10 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Henk Bogaard

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и поделилась своими впечатлениями.
В личном блоге на платформе «Дзен» Марина Ершова рассказала, что местная уличная еда представляет опасность для здоровья туристов.

«Смотря на все это безумие, происходящее вокруг меня, я задумалась об опасности, скрытой в лакомствах местной уличной еды», — вспоминает девушка.
Путешественница решила не рисковать и попробовать питаться кокосами, считая их безопасным продуктом. Но поменяла мнение, увидев, как её кокос раскалывают на земле рядом с пыльной дорогой. А потом продавец поднял с земли палочку и положил в кокос грязными руками.

«Не давайте индийцам докапываться до вашего кокоса своими грязными руками, не берите трубочку с асфальта, не вскрывайте кокос ржавым ножом. Лучше купить кокос и съесть его в ресторане, в отеле», — предупреждает россиянка.
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Российская блогерша рассказала, чем американки отличаются от россиянок
10 ноября 2023, 08:10

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Российская тревел-блогерша перечислила 5 черт, которые отличают женщин из России и Америки.
Своим мнением она поделилась в личном блоге Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ на платформе «Дзен».

Во-первых, американки не жертвуют собой, даже если речь идёт о близких людях.
 
««Я» у них на первом месте, поэтому в приоритет они всегда ставят себя», —говорит блогерша.
Женщины в США выбирают спутника жизни по расчёту. По словам путешественницы, на свиданиях американки ведут себя как на собеседованиях, тщательно проверяя будущих мужей. Но при этом американки не ставят брак своей целью и стараются быть независимыми.
 
«Американки не сидят в декрете, как положено у нас в России, они сразу выходят на работу, нанимая няню, когда ребенку может быть всего месяц», — заметила блогер.
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