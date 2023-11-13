Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу

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Российским туристам стало проще получить французскую визу после финала летнего сезона отпусков.
TourDom, ссылаясь на директора компании «Турсервис Интернэшнл» Инну Сотник, пишет, что за последний месяц увеличилось количество свободных слотов, и выбор дат стал больше.
В данный момент срок оформления французской визы для россиян сокращён до 3 недель. Кроме Франции российским туристам будет легче получить шенген в Италию, Испанию и Грецию.
Ранее в топ-3 неевропейских стран, куда проще всего получить визу россиянам, попали Мексика, Южная Корея и Индия.
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«Сейчас уже мест больше, чем клиентов», —рассказала Инна Сотник.
Ранее в топ-3 неевропейских стран, куда проще всего получить визу россиянам, попали Мексика, Южная Корея и Индия.
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Мария Фирсова