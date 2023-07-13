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Россияне хотят отдыхать на Кавказе и Дальнем Востоке

13 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/FTiare

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и группа компаний Б1 выпустили исследование об ожиданиях россиян от внутреннего туризма «Российский внутренний туризм–2023: новые горизонты».
Опрос показал изменения в отношении людей к отдыху внутри страны, адаптации бизнеса под запросы туристов, а также эффективность мер государственной и региональной поддержки. В исследовании, которое проводилось весной 2023 года, приняли участие около трех тысяч человек, в том числе 232 представителя компаний из индустрии туризма и гостеприимства.

Согласно данным опроса, уровень туристического сервиса в России и удовлетворенность им потребителей в последние годы растут. Большинство участвовавших в опросе (77 %) указали, что с удовольствием путешествовали по России раньше и продолжают делать это сейчас. Лишь 3 % респондентов категорически не нравится отдых в России, и они предпочитают проводить отпуск за рубежом.


Бизнес стал более гибким и активно ориентируется на запросы и интересы россиян: 94 % предпринимателей, которые оказывают услуги в этой сфере, сообщили, что 48% их клиентов до 2022 года были в основном жители страны.

Для большинства опрошенных остается приоритетным направлением отдыха и в этом году: в России планируют провести отпуск 66 % респондентов. При этом в 2023 году Москва и Санкт-Петербург перестанут быть безусловными лидерами в сфере туризма. Наиболее привлекательным местом для отдыха в этом году признан Кавказ — его указали 47 % респондентов. Кроме того, повышается интерес россиян к Крыму (46 %) и регионам Дальнего Востока (38 %). Русский Север, Карелия, Сибирь и Арктика приобретают наибольшую популярность у отдыхающих.

Директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова рассказала, что большинство россиян считает свой родной регион туристически привлекательным, 77 % опрошенных любят путешествовать по стране и узнавать ее.

«Такой показатель важен для предпринимателей, работающих в сфере туризма, не менее половины из которых, согласно исследованию, планируют и дальше развивать свой бизнес, а треть рассчитывает его расширить», — отметила Захарова.

По мнению партнера группы компаний Б1, руководителя направления по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям Ольги Архангельской, изменившаяся политическая и экономическая ситуация потребовала от туристической сферы дополнительной адаптации.

«События последних нескольких лет оказали на отрасль негативное влияние, однако при этом следует признать, что международные ограничения могут дать импульс для роста внутреннего туристического рынка России и его дальнейшего развития», — сообщила Архангельская.

Она также отметила, что, по результатам опроса, с одной стороны, популярность внутреннего туризма среди граждан России находится на достаточно высоком уровне, а с другой — бизнес, который связан с туризмом, планирует дальнейшие инвестиции для расширения количества услуг и повышения их качества.


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#отдых
#россияне
#Кавказ
#Дальний Восток
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В Сочи пляжи возобновили работу
13 июля 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Oleg Breslavtsev

Сочинские пляжи, закрытые из-за ливней с 9 июля, возобновили работу в обычном режиме.
Ранее городские власти закрыли все пляжи из-за ливней, града и смерчей, которые обрушились на курортный город.

Также стало известно о гибели одного человека во время потопа в городе Туапсе Краснодарского края. Судьба ещё четырех пропавших человек остается неизвестной.

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#Сочи
#дожди
#пляжи
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Подмосковье признали одним из перспективных регионов для развития санаториев
12 июля 2023, 18:21

Фото: Минкульт МО

Московская область заняла четвёртое место в рейтинге российских регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Подмосковье – привлекательный регион для инвестиций в строительства санаториев благодаря месторождениям минеральных вод и лечебных грязей. Услуги подмосковных центров смогут привлечь потенциальных клиентов из Москвы и из соседних регионов», – отметили в пресс-службе. 
Рейтинг составил специализированный сервис «Санатории-России». Портал провёл исследование по авторской методике, учитывающей количество мест в санаторно-курортных учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, источники минеральных вод, логистику и ряд других факторов. Такой рейтинг планируют сделать в России ежегодным. 
 
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#Минкульт МО
#отдых
#рейтинг
#туризм
#Московская область
#Подмосковье
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Барзыкин рассказал о привлекательности круглогодичных морских курортов в России
12 июля 2023, 17:52

Фото: iStock/Radevich Tatiana

Круглогодичные морские курорты будут привлекательны как для российских туристов, так и для гостей из зарубежья. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Конечно, они будут привлекательны, тем более охватывают в целом всю страну. Логистика для них абсолютно приемлема, средства в бюджете выделены, государство делает вклад в инфраструктуру, ну а бизнес — в объекты размещения, досуга и всего того, что связано с отдыхом и формированием курортно-туристической территории», — рассказал эксперт RT

Ранее на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о создании к 2030 году круглогодичных курортов в России на берегах пяти морей. 

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#курорт
#туризм
#Россия
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Алтай стал самым востребованным в России направлением приключенческого туризма
12 июля 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/Ukususha

Исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии показало, что Республика Алтай стала самым популярным направлением для приключенческого туризма в России.
Также в топ самых востребованных путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям вошли Дагестан, Северная Осетия, Адыгея и Карелия.

«На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что объясняется сезонностью», — приводит Газета.ру данные исследования.

При этом, наиболее популярной достопримечательностью приключенческого туризма стал Сулакский каньон в Дагестане.

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#Россия
#приключения
#Алтай
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В России создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей
12 июля 2023, 12:44

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

К 2030 году в России создадут круглогодичные курорты на пяти морях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.
Круглогодичные морские курорты будут созданы на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях. Реализация этих проектов позволит создать в России не менее 44 тысяч новых гостиничных мест.

«Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьёзным вкладом в эту копилку. В планах – создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – сказал Чернышенко. 

Приоритетными курортными местами станут Новая Анапа, Абрау Дюрсо, Крым, Каспийское побережье, Калининград и Приморский край. К этим регионам будут повышенные требования, поскольку для реализации проектов необходим комплексный подход. В частности, строительство новых отелей, устранение инфраструктурных неполадок, учёт нагрузки на авиасообщение, железнодорожные и автомобильные магистрали. 

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#туризм
#курорт
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Подмосковные конкурсанты привезли восемь наград с фестиваля «Диво России»
11 июля 2023, 22:02

Фото: Минкульт МО

Представители Подмосковья завоевали восемь наград на X Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России». Итоги проекта подвели в Йошкар-Оле, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Авторы программы для детей «Продлёнка» телеканала «Радуга» одержали победу в номинациях «Промышленный туризм» и «События и люди». Второе место занял видеоролик «Северный Кунсангар. Тибет в Павловском Посаде».

Высшей награды в номинациях «Историко-культурные достопримечательности» удостоился «Видеоролик о Йошкар-Оле».
Второе место в номинациях «Событийный туризм», «Гастрономический туризм», а также «Доступный и социальный туризм» взяла команда Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса.
 
По сумме баллов и оценкам экспертов участники из Московской области обошли Алтайский край, Мурманскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Псковскую, Ростовскую области и другие регионы.
 
На конкурс в 34 номинациях было подано около 1,2 тыс видеопроектов. В финал вышли порядка 250 видеороликов, телерепортажей, короткометражных, документальных и анимационных фильмов о туризме из четырёх федеральных округов Европейской России.

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В Московской области проведут фестиваль ремесленников

 

#Минкульт МО
#туризм
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#туризм
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#награды
#Московская область
#Подмосковье
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Корабли ВМФ помогают перевозить автомобили через Керченский пролив
11 июля 2023, 19:58

Фото: iStock/alekseystemmer

Большие десантные корабли Черноморского флота начали переправлять гражданские автомобили через Керченский пролив. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России.
«Большие десантные корабли "Калининград" и "Оленегорский горняк" Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 11 июля экипаж БДК «Оленегорский горняк» отправился из порта «Кавказ» в порт «Крым». Это делается для того, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом, которая собирается со стороны Краснодарского края.

Таким образом, корабли будут продолжать перевозить личные автомобили туристов, а также грузовой автотранспорт по мере необходимости. Согласно сообщению, корабли работают круглосуточно и могут принимать до 40 машин каждый.

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#Керченский пролив
#Крымский мост
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Эксперт Кузнецов назвал самые дешевые курорты летом 2023 года
10 июля 2023, 23:29

Фото: iStock/Aleh Varanishcha

Генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов заявил, что летом 2023 года цены на отдых на российских курортах выросли в среднем на 15% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет RG.RU.
Самый большой рост цен зафиксирован в Новороссийске, Витязево и Лазаревском, где цены на жилье поднялись на 33%, 19% и 27% соответственно. Так, в Новороссийске туристы за сутки платят около 3217 рублей, в Витязево – 3248 рублей, а в Лазаревском - около 3740.

При этом в Ейске отдых подешевел на 17%, в Ялте на 8%, а в Севастополе на 7%. Там россияне могут отдохнуть за 2771, 3857 и 3011 руб. соответственно.

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В Таиланде проливные дожди затопили Пхукет;

Министр туризма Абхазии Хишба предлагает временно закрыть все пляжи в стране.
#туризм
#Россия
#курорты
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В Таиланде проливные дожди затопили Пхукет
10 июля 2023, 21:27

Фото: istockphoto/PongMoji

На тайском острове Пхукет случилось наводнение, которое вызвали проливные дожди.
Метеорологический департамент Таиланда сообщил, что на 70% территории Пхукета ожидаются рассеянные грозовые ливни, пишет The Phuket News.
 
В канале Банг-Яй, который проходит через весь Пхукет-Таун, уровень воды поднялся до критических отметок. Подземный переход перед ТЦ Central Floresta на объездной дороге закрыли. Из-за этого возникли серьезные задержки движения.
 
9 июля перекрыли несколько улиц в Пхукет-Тауне из-за их полной непроходимости. Наводнения случились и в самом оживленном туристическом районе города — Патонге.

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#Пхукет
#наводнение
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