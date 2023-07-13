Россияне хотят отдыхать на Кавказе и Дальнем Востоке

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) и группа компаний Б1 выпустили исследование об ожиданиях россиян от внутреннего туризма «Российский внутренний туризм–2023: новые горизонты».
Опрос показал изменения в отношении людей к отдыху внутри страны, адаптации бизнеса под запросы туристов, а также эффективность мер государственной и региональной поддержки. В исследовании, которое проводилось весной 2023 года, приняли участие около трех тысяч человек, в том числе 232 представителя компаний из индустрии туризма и гостеприимства.
Согласно данным опроса, уровень туристического сервиса в России и удовлетворенность им потребителей в последние годы растут. Большинство участвовавших в опросе (77 %) указали, что с удовольствием путешествовали по России раньше и продолжают делать это сейчас. Лишь 3 % респондентов категорически не нравится отдых в России, и они предпочитают проводить отпуск за рубежом.
Бизнес стал более гибким и активно ориентируется на запросы и интересы россиян: 94 % предпринимателей, которые оказывают услуги в этой сфере, сообщили, что 48% их клиентов до 2022 года были в основном жители страны.
Для большинства опрошенных остается приоритетным направлением отдыха и в этом году: в России планируют провести отпуск 66 % респондентов. При этом в 2023 году Москва и Санкт-Петербург перестанут быть безусловными лидерами в сфере туризма. Наиболее привлекательным местом для отдыха в этом году признан Кавказ — его указали 47 % респондентов. Кроме того, повышается интерес россиян к Крыму (46 %) и регионам Дальнего Востока (38 %). Русский Север, Карелия, Сибирь и Арктика приобретают наибольшую популярность у отдыхающих.
Директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова рассказала, что большинство россиян считает свой родной регион туристически привлекательным, 77 % опрошенных любят путешествовать по стране и узнавать ее.
По мнению партнера группы компаний Б1, руководителя направления по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям Ольги Архангельской, изменившаяся политическая и экономическая ситуация потребовала от туристической сферы дополнительной адаптации.
Она также отметила, что, по результатам опроса, с одной стороны, популярность внутреннего туризма среди граждан России находится на достаточно высоком уровне, а с другой — бизнес, который связан с туризмом, планирует дальнейшие инвестиции для расширения количества услуг и повышения их качества.
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Согласно данным опроса, уровень туристического сервиса в России и удовлетворенность им потребителей в последние годы растут. Большинство участвовавших в опросе (77 %) указали, что с удовольствием путешествовали по России раньше и продолжают делать это сейчас. Лишь 3 % респондентов категорически не нравится отдых в России, и они предпочитают проводить отпуск за рубежом.
Для большинства опрошенных остается приоритетным направлением отдыха и в этом году: в России планируют провести отпуск 66 % респондентов. При этом в 2023 году Москва и Санкт-Петербург перестанут быть безусловными лидерами в сфере туризма. Наиболее привлекательным местом для отдыха в этом году признан Кавказ — его указали 47 % респондентов. Кроме того, повышается интерес россиян к Крыму (46 %) и регионам Дальнего Востока (38 %). Русский Север, Карелия, Сибирь и Арктика приобретают наибольшую популярность у отдыхающих.
Директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова рассказала, что большинство россиян считает свой родной регион туристически привлекательным, 77 % опрошенных любят путешествовать по стране и узнавать ее.
«Такой показатель важен для предпринимателей, работающих в сфере туризма, не менее половины из которых, согласно исследованию, планируют и дальше развивать свой бизнес, а треть рассчитывает его расширить», — отметила Захарова.
По мнению партнера группы компаний Б1, руководителя направления по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям Ольги Архангельской, изменившаяся политическая и экономическая ситуация потребовала от туристической сферы дополнительной адаптации.
«События последних нескольких лет оказали на отрасль негативное влияние, однако при этом следует признать, что международные ограничения могут дать импульс для роста внутреннего туристического рынка России и его дальнейшего развития», — сообщила Архангельская.
Она также отметила, что, по результатам опроса, с одной стороны, популярность внутреннего туризма среди граждан России находится на достаточно высоком уровне, а с другой — бизнес, который связан с туризмом, планирует дальнейшие инвестиции для расширения количества услуг и повышения их качества.
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Екатерина Коршунова