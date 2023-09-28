Россияне назвали самый негостеприимный российский регион

Фото: istockphoto/AlbinaTiplyashina
Самым негостеприимным регионом России для туристов признан Краснодарский край.
SuperJob провёл опрос и выяснил, что более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.
Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.
В опросе принимали участие жители Камчатки, Алтайского, Ставропольского, Краснодарского краёв, Калининградской области, Крыма и Дагестана. Всего опросили 2,1 тысяч человек, по 300 жителей из каждого региона.
Ранее россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света». По её словам, поездка состоялась ещё в июле, но деньги администрация гостиницы так и не вернула, хотя и обещала произвести выплаты в течение 10 рабочих дней. Некоторые пользователи чата выразили поддержку россиянке.
Читайте также:
Россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света»
Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте
Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам
Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.
Ранее россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света». По её словам, поездка состоялась ещё в июле, но деньги администрация гостиницы так и не вернула, хотя и обещала произвести выплаты в течение 10 рабочих дней. Некоторые пользователи чата выразили поддержку россиянке.
Читайте также:
Россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света»
Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте
Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам
Мария Фирсова