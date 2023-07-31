Россияне назвали США и Францию одними из самых опасных стран для туризма

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Опрос аналитиков показал, что россияне не стали бы проводить свой отпуск в США и Франции.
Как передаёт utro.ru, на третьем месте в этом рейтинге оказалась Мексика, четвёртое место разделили между собой Тунис и Индия.
Небезопасной для туризма респонденты назвали и Турцию.
При этом, более 70% опрошенных отметили, что могли бы не переживать о совей безопасности и хорошем отдыхе на Мальдивах.
До этого сообщалось, что во внутрироссийском туризме с 1 августа ожидаются изменения. Так, путешественники по нашей стране будут обязаны платить курортный сбор. В частности, в Санкт-Петербурге гостям города предстоит дополнительно платить 100 рублей, которые будут поступать в местный бюджет. Как уточняют «Вести Подмосковья» взимание сбора не будет распространяться на несовершеннолетних, ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, инвалидов I и II групп, членов малоимущих семей, спортсменов и больных туберкулезом. А вот иностранные туристы смогут оформлять визу в РФ сразу на полгода.
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Небезопасной для туризма респонденты назвали и Турцию.
До этого сообщалось, что во внутрироссийском туризме с 1 августа ожидаются изменения. Так, путешественники по нашей стране будут обязаны платить курортный сбор. В частности, в Санкт-Петербурге гостям города предстоит дополнительно платить 100 рублей, которые будут поступать в местный бюджет. Как уточняют «Вести Подмосковья» взимание сбора не будет распространяться на несовершеннолетних, ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, инвалидов I и II групп, членов малоимущих семей, спортсменов и больных туберкулезом. А вот иностранные туристы смогут оформлять визу в РФ сразу на полгода.
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Мелисса Тимофеева