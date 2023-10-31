Россияне поделились планами на ноябрьские праздники

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Согласно опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС), россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.
Самыми популярными среди наших сограждан направлений путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай.
Как уточняет Газета.ру, 58% респондентов в эти праздники планирует путешествовать, 28% проведет выходные дома или на даче, еще 11% отправятся за город. Заграничный отдых на грядущие ноябрьские запланировали лишь 4% опрошенных.
Также выяснилось, что большинство россиян будет путешествовать с семьёй и детьми.
Ранее опрос «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показал, что российские автомобилисты стали экономить в этом году на автомойках (26%), а также на запчастях (25%). Кроме того, 22% респондентов отметили, что экономили на аксессуарах и тюнинге.
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Как уточняет Газета.ру, 58% респондентов в эти праздники планирует путешествовать, 28% проведет выходные дома или на даче, еще 11% отправятся за город. Заграничный отдых на грядущие ноябрьские запланировали лишь 4% опрошенных.
Ранее опрос «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показал, что российские автомобилисты стали экономить в этом году на автомойках (26%), а также на запчастях (25%). Кроме того, 22% респондентов отметили, что экономили на аксессуарах и тюнинге.
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Мелисса Тимофеева