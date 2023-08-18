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Россияне потеряли €5,5 млн из-за отказов при оформлении шенгенских виз

18 августа 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Граждане России потеряли примерно €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в прошлом году.
Такие данные приводит портал SchengenVisaInfo. Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений.

На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).


Россиянам реже остальных отказывают в получении документов. Евросоюз не даёт разрешение россиянам въезжать на территорию лишь в 10% случаев, а турки и индийцы не получают визы в 15% и 18% случаев соответственно.

При этом россияне терпят огромные финансовые потери. В прошлом году шенгенские визы не удалось оформить 68,7 тыс. россиянам. Учитывая визовый сбор в размере 80 евро, общий объем потерянных средств достиг 557 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.

Также было принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.

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#визы
#евросоюз
#туризм
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Из России возобновят прямые рейсы в КНДР
18 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/Takosan

Первый после пандемии COVID-19 авиарейс из КНДР в Россию «Пхеньян – Владивосток» произойдёт 25 августа.
В пресс-службе владивостокского аэропорта сообщили, что перелёты будет выполнять северокорейская авиакомпания Air Koryo.
 
«Рейсы действительно будут. Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25, 28 августа 2023 года», — приводит цитату пресс-службу аэропорта РИА Новости.
Сообщается только о двух рейсах. Пока нет данных о том, планируются ли обратные перелеты в Пхеньян, а также полеты в будущем между двумя городами.
 
Стоимость рейсов из Пхеньяна во Владивосток равняется $230, в Пекин — 1750 юаней.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета.

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#россия
#кндр
#рейсы
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Из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию
18 августа 2023, 08:55

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой.
Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета, пишет «Осторожно, Москва».
 
«Первоначально задержка была связана с отсутствием визы у одного из членов экипажа, якобы пилот взял с собой второй паспорт без визы РФ. Второй раз вывели из самолета без объяснения причин. Примерно 400-500 человек, большой боинг, куча маленьких детей, ни представителей авиакомпании, ни представителей администрации аэропорта Шереметьево, никто не даёт никакой информации пассажирам. Все рейсы, кроме одного, вылетели в установленное время», - рассказали пассажиры.
На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.

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#самолет
#аэропорт
#шереметьево
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Перечислены самые выгодные направления турперелётов осенью
Наиболее выгодными стали турперелёты в Вологду и Минск
17 августа 2023, 14:27

Фото: istockphoto.com/Diy13

Представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» назвали самые выгодные туристические перелёты предстоящей осенью, к которым отнесли такие направления, как Вологда, Магас и Минск.
Также в топ самых недорогих направлений вошли Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.

Как передаёт RT, доступными вариантами остаются Комсомольск-на-Амуре, Курильск и Южно-Курильск, а также Москва и Санкт-Петербург.

Если говорить о зарубежных направлениях, то, кроме Минска, недорого можно слетать в такие города, как Ереван, Ош, Бишкек, Гюмри, Худжанд, Стамбул и Астана.

До этого сообщалось, что Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. В целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном.

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#туризм
#перелёт
#авиарейсы
#бюджет
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В усадьбе Мелихово отметят сразу три Спаса
16 августа 2023, 18:59

Фото: Минкульт МО

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогут освятить новый урожай яблок, посетить мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели мелиховского сада».
 
Помимо этого, посетителей приглашают поучаствовать в русских играх, турнире по яблочным шашкам, понаблюдать за дефиле русских народных костюмов. Желающие смогут познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития.
 
Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» представят театральные миниатюры по произведениям знаменитого писателя и драматурга.

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#минкульт мо
#фестиваль
#чехов
#мелихово
#усадьба
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Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных в России направлений для автоэкскурсий
16 августа 2023, 18:53

Фото: Минкульт МО

Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья со ссылкой на данные статистики сервиса «Авито Услуги».
«Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край. Спрос на поездки вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (плюс 48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (плюс 15%), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск и Грозный», – говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, в целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном. 

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#минкультуры мо
#туризм
#экскурсии
#автомобили
#рейтинг
#московская область
#подмосковье
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Турэксперт Захарова: «Индустрия «горящих» туров практически прекратила свое существование»
16 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/CentralITAlliance

Операционный директор компании авторских туров Инна Захарова заявила, что в настоящее время сэкономить на «горящих» путёвках практически невозможно.
«Так как индустрия «горящих» туров в связи с изменением мировой ситуации практически прекратила свое существование, то при планировании бюджетного отдыха лучше опираться на спецпредложения напрямую от отелей», — пояснила в беседе с Газета.ру Захарова.

Она подчеркнула, что для экономии необходимо постоянно мониторить акции и скидки в понравившихся отелях и сразу их бронировать.

По её словам, бюджетными зарубежными направлениями на сегодняшний день являются Азербайджан, ОАЭ и Абхазия. Захарова добавила, что можно рассмотреть также и Китай.

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#скидки
#акции
#туризм
#отдых
#путешествия
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Стало известно, где выгоднее всего отдыхать в Таиланде
Исследование: Выгоднее всего отдыхать на Пхукете
15 августа 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/Gam1983

Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее выгодно в Таиланде отдыхать на Пхукете, где стоимость номера в отеле «три звезды» стартует от 1 тыс. рублей за ночь.
В курортном городе Паттайа можно также недорого забронировать номер в отеле – за 1,4 тыс. рублей в день. Как передаёт Газета.ру, к числу недорогих вариантов отдыха в Таиланде также относятся остров Чанг, варианты недалеко от пляжа Патонг, город Прачуапкхирикхан, провинция Краби, остров Самет, и даже столица Таиланда — Бангкок.

До этого вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым. Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.

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#туризм
#таиланд
#отдых
#курорт
#бюджет
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В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО
15 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму не планируется вводить курортный сбор, пока не завершится СВО.
Об этом он написал в личном Telegram-канале. Также  уточнил, что перед тем, как решение о курортном сборе будет принято, правительство Крыма планирует проанализировать опыт других российских регионов.
 
«Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», —отметил Сергей Аксенов.
Также глава Крыма добавил, что вместе с коллегами ожидает окончания туристического сезона, чтобы оценить работу предприятий в сфере обслуживания. По итогам мониторинга будут прорабатываться дополнительные меры поддержки отельеров.
 
«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален», — заключил Аксенов.
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#крым
#курорт
#курорты
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Турэксперт Мурадян: «Советовать покупать или подождать с подбором тура невозможно»
15 августа 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Oselote

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Артур Мурадян заявил, что решение о покупке туров в период колебаний курса туристы должны принимать сами, поскольку прогнозировать здесь что-либо очень непросто.
«В текущих реалиях очень сложно прогнозировать колебания курса, поэтому советовать покупать или подождать с подбором тура мы, к сожалению, не можем. Каждый турист должен исходить из своих потребностей, из своего коридора курса», — сказал в беседе с RT Мурадян.

Кроме того, он подчеркнул, что при полной оплате туристом турпутёвки туроператор не имеет никакого законного права требовать каких-либо доплат при изменении курса.

Он также отметил, что поднятая сегодня ключевая ставка ЦБ может стабилизировать курс рубля, что также может оказать влияние на удешевление туров.

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#курс рубля
#турист
#туризм
#путёвки
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