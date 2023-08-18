Россияне потеряли €5,5 млн из-за отказов при оформлении шенгенских виз

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Граждане России потеряли примерно €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в прошлом году.
Такие данные приводит портал SchengenVisaInfo. Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений.
На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).
Россиянам реже остальных отказывают в получении документов. Евросоюз не даёт разрешение россиянам въезжать на территорию лишь в 10% случаев, а турки и индийцы не получают визы в 15% и 18% случаев соответственно.
При этом россияне терпят огромные финансовые потери. В прошлом году шенгенские визы не удалось оформить 68,7 тыс. россиянам. Учитывая визовый сбор в размере 80 евро, общий объем потерянных средств достиг 557 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.
Также было принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.
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На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).
При этом россияне терпят огромные финансовые потери. В прошлом году шенгенские визы не удалось оформить 68,7 тыс. россиянам. Учитывая визовый сбор в размере 80 евро, общий объем потерянных средств достиг 557 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.
Также было принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.
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Мария Фирсова