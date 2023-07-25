Россияне рассказали, в каких странах опасаются отдыхать

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Россияне более всего боятся ехать в США, Францию и Мексику.
Многие россияне (28%) боятся лететь в другие страны из-за появления нового вируса, пишет Лайф. Чаще всего страх вирусов называли жители Красноярска (39%).
21% опрошенных опасается сложностей с возвращением обратно в Россию. Особенно это беспокоит москвичей (33%). Негативное отношение местных вызывает опасение у 11% опрошенных. Особенно столкнуться с этим бояться жители Перми (29%).
Наиболее безопасными странами 71% считают Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. У поколения 41–50 лет любимой страной считается Аргентина (65%), у миллениалов — Болгария (70%), зумеры предпочли Кипр (64%).
Самыми опасными направлениями назвали США (53%), Францию (49%), Мексику (48%).
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21% опрошенных опасается сложностей с возвращением обратно в Россию. Особенно это беспокоит москвичей (33%). Негативное отношение местных вызывает опасение у 11% опрошенных. Особенно столкнуться с этим бояться жители Перми (29%).
Самыми опасными направлениями назвали США (53%), Францию (49%), Мексику (48%).
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Мария Фирсова