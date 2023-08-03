Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной картой Troy

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В России появилось приложение, позволяющее выпустить виртуальную турецкую карту Troy.
Картой можно оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкоматах. Приложение даёт возможность пополнять счет в турецких лирах с рублевых счётов через систему быстрых платежей (250 тысяч лир в месяц- 850 тысяч рублей).
«Коммерсантъ» пишет, что эксперты высказывают опасения по поводу нестабильности турецкой лиры, а также высоких комиссий, которые предполагает карта.
Издание сообщает, что информации о сервисе недостаточно, а колл-центр не функционирует должным образом. Всё это вкупе может вызывать трудности у пользователей.
Приложение Letim, которое позволяет открыть карту, появилось в AppStore и PlayMarket. Для регистрации в приложении нужно предоставить цифровой скан загранпаспорта.
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«Коммерсантъ» пишет, что эксперты высказывают опасения по поводу нестабильности турецкой лиры, а также высоких комиссий, которые предполагает карта.
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Мария Фирсова