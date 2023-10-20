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Россияне сочли Ленобласть и Алтай самыми красивыми регионами РФ

20 октября 2023, 14:45
Фото: istockphoto.com/YURY TARANIK

Фото: istockphoto.com/YURY TARANIK

Аналитики сервиса для путешествий «Туту.ру» провели исследование и выяснили, что россияне считают наиболее красивыми регионами России Ленинградскую область и Алтай.
При этом, тройку лидеров самых красивых регионов замыкает Иркутская область.

«Непременно советуем побывать на Телецком озере. Также не забудьте про Каракольские и Мультинские озёра с прозрачной водой, Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни», — приводит RT слова аналитиков.


Ранее сообщалось, что в октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы, так можно сэкономить до 50%. При этом. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования.

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В Альянсе турагентств рассказали, стоит ли ждать повышения цен на туры по России
20 октября 2023, 13:30

Фото: IStock/Choreograph

Стоимость туров по России в 2024 году увеличится как минимум на 7-10%, и дальше продолжит расти, считают в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что это связано с возросшим спросом на отдых внутри страны.
Однако эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов уверен, что цены могут вырасти только из-за повышенного спроса на отдых в новогодние праздники, дальнейшего повышения стоимость не ожидается.
«На прошлой неделе уже был подобный вброс. Но ситуация стабильная. У нас есть ежесезонный рост цены на те направления, которые популярны летом и зимой. Вот этот конъюнктурный спрос рождает повышение сезонных цен. Думаю, что дальше рост не пойдет, потому что реальных причин для этого я не вижу», — сказал он в беседе с «Радио 1». 
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#рост
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Праздник «Уличный, вкусный, искусный» пройдет более чем в 50 парках Подмосковья
19 октября 2023, 17:20

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

21 октября в парках проведут выставки, ярмарки, дегустации и другие мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Уточняется, что в Центральном парке Наро-Фоминска пройдет выставка работ местных художников, арт-встреча и лекции об искусстве. Дегустация горячих напитков и выставка-продажа продуктов, быстрых зарисовок и фотографий еды пройдет в Воскресенске, а в парке имени Степанова в Серпухове организуют пространства современного искусства и мастер-классы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

«Этот праздник проходит впервые, инициатором такого события выступила команда губернатора. Цель мероприятия - популяризация современных видов искусств, нам очень повезло с тем, что наш округ очень творческий и талантливый, поэтому программа у нас очень насыщенная. В нашем парке регулярно проходят большие мероприятия с различной тематикой, и одно из них «Уличный, вкусный, искусный», - рассказала заместитель директора парка культуры и отдыха «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Анастасия Королева. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Помимо этого, гости парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде смогут посетить ярмарку мастеров и научиться рисовать, а в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдет лекция об уличном искусстве.

«У нас в округе не один парк, поэтому у соседей тоже будут насыщенные программы, но конкретно у нас, праздник начнется с пластического спектакля, это новое направление. В нем играют люди, но без слов, все эмоции и идеи передаются с помощью пластики. Премьера этого спектакля уже была, только в закрытом помещении, зрителям очень понравилось, и теперь такой перфоманс будет проходить под открытым небом», - отметила Анастасия Королева. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В программе парка культуры и отдыха «Дулёвский» также будут тематические площадки, мастер-классы, арт встреча у очага. Каждый желающий сможет себя попробовать в нейрографике и обсудить с художниками интересующие их темы, связанные с современным искусством. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Также, танцевальный баттл проведут в Дрезненском парке в Орехово-Зуеве, а в «Пегасе» в Егорьевске пройдет флешмоб-пантомима. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Россиянам рассказали, когда можно будет отдохнуть в Северной Корее
В Альянсе турагентств рассказали о возможном отдыхе российских туристов в КНДР
19 октября 2023, 15:49

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее. Об этом он рассказал после визита в КНДР.
Эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов в беседе с «Радио 1» рассказал, что Северная Корея – ещё неизведанный для российского туризма регион. Однако если начать его продвигать, то россияне действительно смогут туда ездить, как в Египет или Таиланд.
«Бизнесу с помощью властей нужно организовать фантуры для агентов, туроператоров. Наши сотрудники туризма уже опытные, они посмотрели мир, они знают вкусы, требования и капризы наших туристов. Ни наши операторы, ни агенты не заинтересованы в жалобах со стороны туристов. Они приедут, посмотрят всё, оценят качество и скажут, можно или нельзя туда ехать», — отметил Андрей Гаврилов.
По словам специалиста, на налаживание туристических связей может потребоваться один сезон. Однако без поддержки государства турагентства не смогут заинтересовать россиян.
«Если мы сейчас за зимний сезон успеем провести всю эту ознакомительную рекламу, то потом наши турагенты уже начнут предлагать туры россиянам. Если известные турагенты, сети начнут размещать у себя это направление, а туроператоры увидят в этом реальную прибыль, то наши туристы кончено поедут», — заключил специалист.
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В Альянсе турагентств раскрыли, можно ли сейчас отдыхать в Египте
В Альянсе турагентств рассказали о возможных рисках во время отдыха в Египте
19 октября 2023, 15:04

Фото: IStock/Oleg_P

Спрос на путёвки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на четыре процента, вместе с ним и цены на туры – в среднем на 25-31 процент. Считается, что россияне не хотят лететь в тёплую страну из-за военного конфликта в Израиле.
Однако эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов заверил, что беспокоиться россиянам не о чем. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что основные туристические города находятся далеко от места боевого соприкосновения.
«Хургада и Шарм-эш-Шейх находятся достаточно далеко от мест боевого соприкосновения и всей вооруженной полемики. Конечно, отельеры и туроператоры пугаются, что сейчас спрос упадёт, но на самом деле в Египте, особенно в курортных зонах, и в этом мы убеждались не раз, достаточно серьёзная охрана и служба безопасности, они стараются всячески поддерживать порядок. А учитывая отдалённость, я не вижу опасности. Для Египта туристическая область – составляющая всей экономики, поэтому они будут делать всё возможное, чтобы всё сохранить людей в безопасности», — заметил Андрей Гаврилов.
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#израиль
#туризм
#отдых
#россияне
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Туристов на Лофонтенских островах попросили справлять нужду в пакеты
18 октября 2023, 18:25

Фото: istockphoto/Leamus

Норвегия предпринимает попытки решить проблему обилия человеческих фекалий на Лофонтенских островах.
Туалетов в природном парке почти нет, поэтому туристов просят испражняться в пластиковые пакеты, пишет Yle. Сообщается, что люди оставляют продукты жизнедеятельности везде: на туристических тропах, в садах местных жителей, на кладбищах. Проблема достигла пика: некоторые путешественники заболевали после того, как набирали воду в ручьях, зараженную кишечной палочкой.

С июля администрация Лофонтенского национального парка выдаёт посетителям бесплатные мешки, чтобы ходить в туалет, и установила информационные щиты с инструкцией, как их использовать. После применения ёмкость нужно выбросить в контейнер.
 
По завершении активного сезона выяснилось, что количество экскрементов на популярных туристических маршрутах уменьшилось в 2 раза. Эксперимент продолжат.

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Туроператоры назвали страны, куда можно купить туры с большими скидками
18 октября 2023, 17:21

Фото: IStock/undrey

В октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы. Так можно сэкономить до 50%.
Об этом сообщает АТОР. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования, пишет РИА Новости.
 
На выездном рынке открыто раннее бронирование в следующие страны: Турция, Куба, ОАЭ, Танзания, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка, Катар, Оман, европейские горнолыжные курорты.
 
TEZ Tour сообщает, что дисконт на египетских курортах в сезоне 2023-2024 составляет до 20%. Space Travel утверждает, что выгодные цены на туры в ОАЭ пока есть даже на новогодние праздники. По акции раннего бронирования скидки на отели достигают 35-40%. Такой же принцип действует и при бронировании отелей на Бали. Экономить можно даже на Мальдивах: пока действуют скидки до 55%, сообщили в TEZ TOUR и «Русском Экспрессе».

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#туристы
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Названы самые популярные у россиян страны для поездок на ноябрьские праздники
Самыми популярными странами стали Китай и Индия
18 октября 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/Sagittarius Pro

Аналитики «Яндекс.Путешествий» сообщили, что Индия и Китай, а также Таиланд и Турция стали наиболее популярными странами среди россиян для поездок на предстоящие ноябрьские праздники.
Кроме этих стран россияне также часто выбирают ОАЭ и Сербию.

Как передаёт RT, если рассматривать страны СНГ, то здесь россияне для отдыха на ноябрьские праздники выбирают Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.

Ранее вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых в Новый год, чтобы немного сэкономить. По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.

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#отдых
#страны
#туры
#россияне
#туризм
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Резидент «Арткоммуналки» приглашает всех желающих в свою печатную мастерскую
18 октября 2023, 12:30

Фото: Радио 1

В галерее музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне развёрнута открытая мастерская художника Александра Лаптева в рамках его коломенского проекта «Эстампная прогулка».
В зале представлены рабочие станки для создания оттисков на различных принципах, печатные формы, инструменты, а также экспозиция работ участников авторской студии: оттиски с представленных форм и не только.

Фото: Радио 1
 
«Мы предлагаем жителям и художникам Коломны присоединиться и попробовать свои возможности в печатной графике, то есть сейчас благодаря современным материалам, это довольно простой вход для художников в такое искусство. Сейчас не нужно долго изготавливать печатные формы, можно за одно занятие уже что-то простое сделать. Как минимум притронуться к этому миру, посмотреть процесс впечатывания и узнать о работах топовых художниках, все это теперь доступно жителям Подмосковья », - рассказал художник, печатник Александр Лаптев. 
 
Фото: Радио 1

Набор в печатную мастерскую художника открыт для всех желающих от 10 лет.  В течение двух недель с 14 по 27 октября участники самостоятельно создадут работы в техниках экспериментальной печати: гравюра на картоне, каллиграфия, различные виды высокой печати, монотипии. По словам автора проекта, работа в мастерской будет посвящена одновременно изучению современных вариаций создания печатных форм, получения оттисков и изучению пространства города, его настроения, фактур и атмосферы.

Фото: Радио 1
 
Это первый образовательный проект по итогам международного конкурса Арткоммуналки, который направлен на вовлечение в творческий процесс всех желающих, интересующихся классической техникой печатной графики и связанными с ней горизонтами эксперимента. 

Фото: Радио 1

«В музее действительно раньше была коммунальная квартира, 26 комнат, а проживало больше ста человек. Но в 80-е всех расселили, а чать пространства мы смогли превратить в музей, который открылся сразу и как реконструкция коммунальной квартиры, и как первая в России грантовая резиденция. И благодаря таким художникам, как Александр, современное искусство прекрасно уживается в старой коммунальной квартире», - отметила сотрудник музея Светлана. 
Проект реализуется в рамках поддержки Министерства культуры и туризма Московской области проектов некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Блогер перечислил туристам поступки, грозящие тюрьмой в Северной Корее
18 октября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Российский путешественник побывал в Северной Корее и назвал опасные поступки туристов, которые могут обернуться тюрьмой.
Рекомендации опубликованы в блоге TravelManiac на платформе «Дзен», пишет «Лента.Ру». Турист может оказаться за решеткой, если будет допускать негативные высказывания в адрес вождей Северной Кореи: Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.
 
«Любую шутку в их адрес могут воспринять на свой счет, сообщить куда нужно. Не стоит недооценивать уровень стукачества в Северной Корее — это первая страна в мире по данному показателю», — рассказал путешественник.
Туристам в КНДР нужно аккуратнее вести себя с памятниками и портретами вождей: нельзя во время фотографировании обрезать части фигуры и лица, копировать их жесты, смеяться. Нельзя выражать сомнения в идеологии чучхе, по которой устроена вся жизнь в стране.
 
«В КНДР утверждают, что она единственная правильная в мире. Оспаривать это и подвергать сомнению отдельные ее тезисы тоже нельзя. Для сомневающихся даже есть целый раздел в уголовном кодексе КНДР с не самыми мягкими наказаниями», — пишет турист.
Путешественникам не рекомендуется самостоятельно передвигаться, тайком общаться с местными жителями, вывозить что-либо в качестве сувенира, сомневаться в победе КНДР в Корейской войне в личных разговорах.

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#туристы
#кндр
#туризм
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