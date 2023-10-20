Россияне сочли Ленобласть и Алтай самыми красивыми регионами РФ

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Аналитики сервиса для путешествий «Туту.ру» провели исследование и выяснили, что россияне считают наиболее красивыми регионами России Ленинградскую область и Алтай.
При этом, тройку лидеров самых красивых регионов замыкает Иркутская область.
Ранее сообщалось, что в октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы, так можно сэкономить до 50%. При этом. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования.
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«Непременно советуем побывать на Телецком озере. Также не забудьте про Каракольские и Мультинские озёра с прозрачной водой, Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни», — приводит RT слова аналитиков.
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Мелисса Тимофеева