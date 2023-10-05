Россияне стали лидерами по поездкам на популярный азиатский курорт

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Российские туристы чаще остальных посещали тайский остров Пхукет в сентябре 2023 года.
Phuket News, ссылаясь на Иммиграционное бюро страны пишет, что за сентябрь на популярный курорт Азии прилетели более 40 тысяч россиян. То есть каждый шестой турист был гражданином России.
На втором месте оказались туристы из КНР (37 тысяч человек). В топ-5 по итогам сентября попали туристы из Австралии, Индии и Малайзии. При этом к зиме число прибытий россиян на Пхукет вернётся к уровню 2022 года, когда ежемесячно на остров прибывали порядка 90 тысяч человек.
Ранее в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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На втором месте оказались туристы из КНР (37 тысяч человек). В топ-5 по итогам сентября попали туристы из Австралии, Индии и Малайзии. При этом к зиме число прибытий россиян на Пхукет вернётся к уровню 2022 года, когда ежемесячно на остров прибывали порядка 90 тысяч человек.
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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Мария Фирсова