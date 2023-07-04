Россияне в 2023 году предпочли отечественные курорты зарубежным

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В 2023 году большая часть россиян (41,8%) назвали отечественные курорты идеальным отдыхом. Согласно опросу онлайн-платформы Webbankir, поездку за границу выбрали вдвое меньше граждан России. Об этом пишет «Газета.Ru».
На втором месте у участников опроса оказался отпуск за городом или на даче. Такой формат отдыха пришелся по вкусу 41% респондентов. 24,9% предпочли остаться дома, а 24% — отправиться в экскурсионную поездку по городам России. Активный отдых и походы выбрали 16,5% россиян.
При этом пляжные курорты за границей выбрали 19% опрошенных, а зарубежные экскурсионные поездки — 9,9%. Кроме того, 59,1% респондентов признались, что никогда не отдыхали за рубежом, а 23,9% бывали в последний раз за границей до пандемии COVID-19.
Опрос Webbankir был проведен в июне 2023 года среди 2000 человек по всей Российской Федерации.
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При этом пляжные курорты за границей выбрали 19% опрошенных, а зарубежные экскурсионные поездки — 9,9%. Кроме того, 59,1% респондентов признались, что никогда не отдыхали за рубежом, а 23,9% бывали в последний раз за границей до пандемии COVID-19.
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Диана Аванесян