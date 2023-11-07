Россияне в 2023 году стали чаще выезжать на отдых за рубеж

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С января по сентябрь 2023 года россияне совершили более семи миллионов поездок за рубеж с туристическими целями. Это на 50% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Такие цифры приводит Российский туристический союз (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ. Общее количество зарубежных поездок россиян за первые девять месяцев года увеличилось на 20% и составило 21 миллион.
Всего граждане России за этот период совершили 7,06 миллиона туристических поездок за границу, что на 50,2% больше, чем с января по сентябрь 2022 года, когда их было 4,7 миллиона. Однако нынешние показатели выездного туризма пока еще далеки от допандемийного уровня. Например, в 2019 году количество зарубежных туристических поездок за первые три квартала составило 14,08 миллиона, что почти в два раза больше, чем в нынешнем году.
Однако в целом специалисты отмечают, что в сложившейся ситуации туристический рынок приспосабливается к обстоятельствам. Рост посещаемости наблюдается в тех странах, куда осуществляются прямые рейсы из России.
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Всего граждане России за этот период совершили 7,06 миллиона туристических поездок за границу, что на 50,2% больше, чем с января по сентябрь 2022 года, когда их было 4,7 миллиона. Однако нынешние показатели выездного туризма пока еще далеки от допандемийного уровня. Например, в 2019 году количество зарубежных туристических поездок за первые три квартала составило 14,08 миллиона, что почти в два раза больше, чем в нынешнем году.
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Александр Бойцов