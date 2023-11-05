Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отменённого рейса Turkish Airlines

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Россиянин, планировавший отправиться в путешествие в Мексику, потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул. Об этом он рассказал в беседе с MSK1.RU.
В результате россиянин потерял полмиллиона рублей из-за того, что вышли сроки бесплатного возврата билетов. Также ему не удалось вернуть средства, потраченные за забронированный номер в отеле.
Читайте также:
В Турции ужесточают правила сдачи в аренду жилья туристам
Турция вводит плату за посещение иностранцами мечети Айя-София в Стамбуле
Около 100 российских туристов застряли на таможне КНР
Анастасия Чинкова