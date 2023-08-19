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Россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света

19 августа 2023, 10:41

Фото: istockphoto/Uwe Moser

Чтобы преодолеть расстояние равное длине экватора Руслану Шакину понадобилось 5 лет.
Тг-канал Baza пишет, что уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа.

Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.


С тех пор он преодолел на шести континентах расстояние, которое сопоставимо с длиной экватора Земли — 40 075 км.

24 июля Руслан вернулся на Сою. Свой рекорд он отметил бутылкой шампанского.

В 2013 году австралийский спортсмен Том Денисс также отметился таким достижением. На рекорд он потратил менее двух лет. Его маршрут составил 26 232 км. Но россиянин не бежал на скорость по кратчайшему пути, его целью были пройти 40 075 км.

Ранее сообщалось, что немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его. Он планирует преодолеть 6 тыс. км по России с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.

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#туризм
#путешествие
#путешествия
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Россияне потеряли €5,5 млн из-за отказов при оформлении шенгенских виз
18 августа 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Граждане России потеряли примерно €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в прошлом году.
Такие данные приводит портал SchengenVisaInfo. Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений.
 
На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).
 
Россиянам реже остальных отказывают в получении документов. Евросоюз не даёт разрешение россиянам въезжать на территорию лишь в 10% случаев, а турки и индийцы не получают визы в 15% и 18% случаев соответственно.
 
При этом россияне терпят огромные финансовые потери. В прошлом году шенгенские визы не удалось оформить 68,7 тыс. россиянам. Учитывая визовый сбор в размере 80 евро, общий объем потерянных средств достиг 557 млн  рублей.

Ранее сообщалось, что Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.

Также было принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.

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#визы
#евросоюз
#туризм
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Из России возобновят прямые рейсы в КНДР
18 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/Takosan

Первый после пандемии COVID-19 авиарейс из КНДР в Россию «Пхеньян – Владивосток» произойдёт 25 августа.
В пресс-службе владивостокского аэропорта сообщили, что перелёты будет выполнять северокорейская авиакомпания Air Koryo.
 
«Рейсы действительно будут. Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25, 28 августа 2023 года», — приводит цитату пресс-службу аэропорта РИА Новости.
Сообщается только о двух рейсах. Пока нет данных о том, планируются ли обратные перелеты в Пхеньян, а также полеты в будущем между двумя городами.
 
Стоимость рейсов из Пхеньяна во Владивосток равняется $230, в Пекин — 1750 юаней.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета.

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#россия
#кндр
#рейсы
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Из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию
18 августа 2023, 08:55

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой.
Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета, пишет «Осторожно, Москва».
 
«Первоначально задержка была связана с отсутствием визы у одного из членов экипажа, якобы пилот взял с собой второй паспорт без визы РФ. Второй раз вывели из самолета без объяснения причин. Примерно 400-500 человек, большой боинг, куча маленьких детей, ни представителей авиакомпании, ни представителей администрации аэропорта Шереметьево, никто не даёт никакой информации пассажирам. Все рейсы, кроме одного, вылетели в установленное время», - рассказали пассажиры.
На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.

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#самолет
#аэропорт
#шереметьево
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Перечислены самые выгодные направления турперелётов осенью
Наиболее выгодными стали турперелёты в Вологду и Минск
17 августа 2023, 14:27

Фото: istockphoto.com/Diy13

Представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» назвали самые выгодные туристические перелёты предстоящей осенью, к которым отнесли такие направления, как Вологда, Магас и Минск.
Также в топ самых недорогих направлений вошли Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.

Как передаёт RT, доступными вариантами остаются Комсомольск-на-Амуре, Курильск и Южно-Курильск, а также Москва и Санкт-Петербург.

Если говорить о зарубежных направлениях, то, кроме Минска, недорого можно слетать в такие города, как Ереван, Ош, Бишкек, Гюмри, Худжанд, Стамбул и Астана.

До этого сообщалось, что Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. В целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном.

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#туризм
#перелёт
#авиарейсы
#бюджет
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В усадьбе Мелихово отметят сразу три Спаса
16 августа 2023, 18:59

Фото: Минкульт МО

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогут освятить новый урожай яблок, посетить мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели мелиховского сада».
 
Помимо этого, посетителей приглашают поучаствовать в русских играх, турнире по яблочным шашкам, понаблюдать за дефиле русских народных костюмов. Желающие смогут познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития.
 
Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» представят театральные миниатюры по произведениям знаменитого писателя и драматурга.

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#минкульт мо
#фестиваль
#чехов
#мелихово
#усадьба
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Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных в России направлений для автоэкскурсий
16 августа 2023, 18:53

Фото: Минкульт МО

Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья со ссылкой на данные статистики сервиса «Авито Услуги».
«Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край. Спрос на поездки вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (плюс 48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (плюс 15%), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск и Грозный», – говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, в целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном. 

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#минкультуры мо
#туризм
#экскурсии
#автомобили
#рейтинг
#московская область
#подмосковье
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Турэксперт Захарова: «Индустрия «горящих» туров практически прекратила свое существование»
16 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/CentralITAlliance

Операционный директор компании авторских туров Инна Захарова заявила, что в настоящее время сэкономить на «горящих» путёвках практически невозможно.
«Так как индустрия «горящих» туров в связи с изменением мировой ситуации практически прекратила свое существование, то при планировании бюджетного отдыха лучше опираться на спецпредложения напрямую от отелей», — пояснила в беседе с Газета.ру Захарова.

Она подчеркнула, что для экономии необходимо постоянно мониторить акции и скидки в понравившихся отелях и сразу их бронировать.

По её словам, бюджетными зарубежными направлениями на сегодняшний день являются Азербайджан, ОАЭ и Абхазия. Захарова добавила, что можно рассмотреть также и Китай.

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#скидки
#акции
#туризм
#отдых
#путешествия
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Стало известно, где выгоднее всего отдыхать в Таиланде
Исследование: Выгоднее всего отдыхать на Пхукете
15 августа 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/Gam1983

Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее выгодно в Таиланде отдыхать на Пхукете, где стоимость номера в отеле «три звезды» стартует от 1 тыс. рублей за ночь.
В курортном городе Паттайа можно также недорого забронировать номер в отеле – за 1,4 тыс. рублей в день. Как передаёт Газета.ру, к числу недорогих вариантов отдыха в Таиланде также относятся остров Чанг, варианты недалеко от пляжа Патонг, город Прачуапкхирикхан, провинция Краби, остров Самет, и даже столица Таиланда — Бангкок.

До этого вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым. Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.

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#туризм
#таиланд
#отдых
#курорт
#бюджет
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В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО
15 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму не планируется вводить курортный сбор, пока не завершится СВО.
Об этом он написал в личном Telegram-канале. Также  уточнил, что перед тем, как решение о курортном сборе будет принято, правительство Крыма планирует проанализировать опыт других российских регионов.
 
«Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», —отметил Сергей Аксенов.
Также глава Крыма добавил, что вместе с коллегами ожидает окончания туристического сезона, чтобы оценить работу предприятий в сфере обслуживания. По итогам мониторинга будут прорабатываться дополнительные меры поддержки отельеров.
 
«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален», — заключил Аксенов.
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#курорт
#курорты
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