Россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света

Фото: istockphoto/Uwe Moser
Чтобы преодолеть расстояние равное длине экватора Руслану Шакину понадобилось 5 лет.
Тг-канал Baza пишет, что уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа.
Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.
С тех пор он преодолел на шести континентах расстояние, которое сопоставимо с длиной экватора Земли — 40 075 км.
24 июля Руслан вернулся на Сою. Свой рекорд он отметил бутылкой шампанского.
В 2013 году австралийский спортсмен Том Денисс также отметился таким достижением. На рекорд он потратил менее двух лет. Его маршрут составил 26 232 км. Но россиянин не бежал на скорость по кратчайшему пути, его целью были пройти 40 075 км.
Ранее сообщалось, что немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его. Он планирует преодолеть 6 тыс. км по России с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.
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Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.
24 июля Руслан вернулся на Сою. Свой рекорд он отметил бутылкой шампанского.
В 2013 году австралийский спортсмен Том Денисс также отметился таким достижением. На рекорд он потратил менее двух лет. Его маршрут составил 26 232 км. Но россиянин не бежал на скорость по кратчайшему пути, его целью были пройти 40 075 км.
Ранее сообщалось, что немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его. Он планирует преодолеть 6 тыс. км по России с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.
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Мария Фирсова