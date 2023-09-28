Россиянина, живущего в США, удивляет гордость американок за ожирение

Фото: istockphoto/Roberto Michel
Россиянин, который живёт в США, рассказал об американках, не стесняющихся лишних килограммов.
Впечатления мужчины приводятся в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на «Дзене», пишет Лента.Ру. Мужчина рассказывает, что в США продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.
По его мнению, полные люди в других странах выглядят более опрятно: девушки стараются не носить вещи, которые подчеркивают их недостатки.
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«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!»,—поражается мужчина.
«Американки и американцы одеваются вызывающие и вульгарно, демонстрируя свои размеры, как будто гордятся этим», —не перестаёт удивляться мужчина.Читайте также:
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Мария Фирсова