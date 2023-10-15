Россиянка назвала пятизвездочный турецкий отель «уставшим»

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Туристка из России побывала в пятизвездочном отеле Турции и осталась недовольна.
Своим мнением россиянка поделилась с изданием «Тонкости туризма». По словам Марии, она отдыхала в гостинице My Home Resort в Аланье.
Девушка отметила, что её разместили в номере, откуда открывался вид на дорогу и мусорные баки. Комната и мебель оказались обшарпанными, в ванной- запах сырости, а на потолке душевой кабины обнаружилась плесень.
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«В целом я бы поставила данному отелю 3,5 из 5 за уставший вид», — говорит Мария.
«Еды было много, но ресторан не справлялся с количеством туристов. Каждый день возникали очереди за едой, иногда приходилось стоять по 30 минут за тем или иным блюдом»,- рассказывает путешественница.В дефиците были столы, лежаки на пляже и у бассейна. Но претензий к качеству уборки не возникло, а территория отеля оказалась большой и красивой. Отель предлагал из развлечений занятия йогой и аэробикой, вечерние шоу, но при этом анимация была более направлена на англоговорящих постояльцев.
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Мария Фирсова