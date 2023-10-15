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Россиянка назвала пятизвездочный турецкий отель «уставшим»

15 октября 2023, 18:16
Фото: istockphoto/eternalcreative

Фото: istockphoto/eternalcreative

Туристка из России побывала в пятизвездочном отеле Турции и осталась недовольна.
Своим мнением россиянка поделилась с изданием «Тонкости туризма». По словам Марии, она отдыхала в гостинице My Home Resort в Аланье.
«В целом я бы поставила данному отелю 3,5 из 5 за уставший вид», — говорит Мария.

Девушка отметила, что её разместили в номере, откуда открывался вид на дорогу и мусорные баки. Комната и мебель оказались обшарпанными, в ванной- запах сырости, а на потолке душевой кабины обнаружилась плесень.
«Еды было много, но ресторан не справлялся с количеством туристов. Каждый день возникали очереди за едой, иногда приходилось стоять по 30 минут за тем или иным блюдом»,- рассказывает путешественница.
В дефиците были столы, лежаки на пляже и у бассейна. Но претензий к качеству уборки не возникло, а территория отеля оказалась большой и красивой. Отель предлагал из развлечений занятия йогой и аэробикой, вечерние шоу, но при этом анимация была более направлена на англоговорящих постояльцев.

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Шри-Ланка планирует отменить визовый сбор для российских туристов
15 октября 2023, 15:47

Фото: iStock/FTiare

Правительство Шри-Ланки намерено отменить визовый сбор для туристов из России. Об этом сообщил министр туризма страны Харин Фернандо.
Уточняется, что министр совместно со своим коллегой из министерства общественной безопасности внёс законопроект об отмене визовых сборов с граждан ряда стран. Помимо России в список попали Китай, Индия, Таиланд и Индонезия. 

В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.

По словам главы туристического ведомства, гражданам указанных пяти стран в любом случае придётся получать визу, но она будет предоставляться бесплатно.

Как уточняет Фернандо, отмена виз пока не рассматривается из соображений безопасности. 

Известно, что мера введена для увеличения числа туристов. В планах у правительства нарастить наплыв гостей до отметки в пять млн человек.

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#визы
#россия
#туризм
#туристы
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Тревел-блогерша побывала в Германии и удивилась привычкам местных мужчин
15 октября 2023, 14:14

Фото: istockphoto/frantic00

Путешественница побывала в Германии и рассказала о привычках немцев, которые вызвали бы стыд у россиян.
Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен». По словам россиянки, немцы уходят в декретный отпуск, если их жёны зарабатывают больше.
 
«У нас такое тоже возможно, но случается крайне редко, когда рождается двойня-тройня и супруге просто физически не справиться одной», — пишет путешественница.
В Германии мужчины с большой охотой нанимают мастеров для устранения даже мелких неполадок в доме.
 
«Забить гвоздь и починить кран не могут, зато могут постирать, погладить, помыть посуду и даже приготовить обед. Лично мне нравится, когда мужчина вкусно готовит, но не тогда, когда при этом мужские обязанности выполнить не может»,- поделилась своим мнением женщина.
При этом немцы не скрывают тот факт, что посещают бордели. Есть ещё одна черта немецких мужчин — привычка жаловаться на соседей и коллег по работе, если они не соблюдают законы и правила.
 
«Немцы могут долго встречаться с девушкой, жить с ней и даже иметь общих детей, при этом пара не будет расписана официально», — рассказала путешественница в своём блоге.
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За время речной навигации подмосковный водный транспорт перевёз 45 тыс пассажиров
13 октября 2023, 18:03

Фото: Минкульт МО

Водным транспортом за время летней речной навигации в Подмосковье в 2023 году воспользовались около 45 тыс пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На первом месте по этому показателю – Дубна, где насчитали 21,5 тыс пассажиров. Через этот городской округ проходят круизные маршруты, связывающие Москву с крупными российскими портами.
 
На втором месте – Коломна (17,1 тыс человек). Там проводили экскурсионные прогулки. Теплоходы отправлялись от причала гостиничного комплекса «40-й меридиан Арбат» и от причала «Яхт-клуб». Пользовался спросом и 24-километровый маршрут между причалами «Бочманово» и «Притыка».
 
На третьем месте – Серпухов (6 тысяч человек). Там большую популярность приобрели поездки на легендарном теплоходе «Зуша» – речном трамвайчике, который в строю уже несколько десятилетий. Он назван в честь одного из притоков Оки, протекающего в Калужской области, где в 1967 году произвели этот теплоход.
 
Как отметили в министерстве, что речной транспорт в Подмосковье помогает значительно сократить время в пути и позволяет насладиться красотой прибрежных городов.

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На охраняемых природных территориях Подмосковья теперь можно развивать туризм

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза

В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново»

 
#минкульт мо
#туризм
#транспорт
#экскурсии
#подмосковье
#московская область
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На охраняемых природных территориях Подмосковья теперь можно развивать туризм
12 октября 2023, 14:10

Фото: Мособлдума

На охраняемых природных территориях Подмосковья станет доступна туристическая деятельность. Соответствующие поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях» внесли депутаты на внеочередном заседании Мособлдумы. Цель изменений – развитие экологического туризма.
«Туризм на охраняемых природных территориях – это посещения гражданами уникальных природных комплексов и объектов», – сказал первый замминистра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин
Как пояснил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан, в национальных парках теперь можно организовывать туристскую деятельность, создавать объекты временного размещения, культурного просвещения, общественного питания и бытового обслуживания. 

Однако сохраняется и ряд запретов. Например, нельзя вести деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, изменять площадь, месторасположение и границ заповедных зон, строить на этих территориях жилые дома.

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#мособлдума
#депутат
#туризм
#природа
#подмосковье
#московская область
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Россия может полностью отменить визы с пятью странами в 2024 году
Вахруков: РФ предложила Малайзии и ещё четырём странам отменить визы в 2024 году
11 октября 2023, 20:33

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россия может отменить визы в пять государств в следующем году. Об этом в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий» сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Уточняется, что с 2024 года предполагается введение безвизового режима для посещения россиянами Саудовской Аравии, Малайзии, Кувейта, Бахрейна и Омана.

В настоящее время, по словам Вахрукова, предложения о полной отмене виз уже отправлены представителям всех пяти государств. Теперь ожидается их ответ, благодаря которому станет известно, реализуется ли данная идея. 

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии. По его словам, хорошо налаженное сотрудничество позволит решить ряд важных совместных проблем. Очевидно, что среди них есть и сфера туризма, о чём говорит желание РФ отменить визы на посещение этой страны. 

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#россия
#туризм
#визы
#отмена
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Музыкальная группа Zventa Sventana выступит на фестивале «Между прошлым и будущим»
11 октября 2023, 18:15

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В городском округе Зарайск с 7 октября по 12 ноября проходит фестиваль «Между прошлым и будущим». Проект поддерживает Министерство культуры и туризма Московской области.
Куратором фестиваля является продюсер российских и международных проектов, со-основатель Laboratory ABC, соавтор программы «Культурный код» в Школе управления «Сколково» Марина Глухова.

«Зарайск – это прекрасный городок, где провел свое детство наш писатель, Достоевский. Во многих его произведениях можно увидеть персонажей, которых он встретил именно в Зарайске. Он пишет, что тут, он провел свои самые счастливые годы. Здесь построен самый маленький кремль в России, были найдены археологические находки, и это только малость того, чем гордится этот город», - отметила Марина Глухова. 
Фото: Радио 1

Фестиваль стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери. Выставка располагается в обновленном купеческом особняке 1860-х годов – доме Григория Мачтета. Новое пространство объединило работы молодых современных художников, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков, Алексей Головин и Ксения Сандеско. Евгений Ches также стал автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской. Художник переосмыслил один из символов города – зарайского бизона.
Фото: Радио 1

«Цель фестиваля не показать современное искусство, а привлечь местных жителей в проекты, как художников, модераторов, предпринимателей, а также доказать тот факт, что приезжая в маленькие города, можно оставаться и развивать свои собственные проекты. В городе очень приятная атмосфера, глава города, руководители бизнесов, все отзывчивые и очень нам помогли», - подчеркнула куратор фестиваля. 
Фото: Радио 1

Программа фестиваля расписана до 12 ноября. 8 октября Алексей Головин и Владимир Иванов провели бесплатные мастер-классы для жителей и гостей Зарайска. В выходные в открывшемся корнере «Дымов Керамика» также прошли бесплатные мастер-классы по гончарному мастерству и росписи по керамике. Вход на выставку и мастер-классы для всех желающих свободный. А 14 октября в ДК им. Леонова выступит музыкальная группа Zventa Sventana, проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, основателя группы «Гости из будущего». 

Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново».

Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров». 

«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». 
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#дома
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Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза
Вахруков: доходы от внутреннего туризма выросли в 1,5 раза с 2019 года
11 октября 2023, 18:05

Фото: iStock/nantonov

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова в ходе пленарной сессии «FTT-2023: Форум туристических территорий».
Он отметил, что такое развитие отрасли связано с тем, что туристический бизнес возрождается после пандемии COVID-19. При этом, по словам Вахрукова, в России повысился уровень сервиса и инфраструктуры, что сделало внутренний туризм актуальным, интересным и доступным для россиян. 

Кроме того, он добавил, что в 2022 году инвестиции в отрасль выросли до 36%, став одним из самых высоких показателей в России. При этом, за прошедшие полгода они выросли ещё на 23%.

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#доходы
#инвестиции
#путешествия
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В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново»
11 октября 2023, 16:09

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Выставочный проект стремится погрузить посетителей в атмосферу дачной жизни конца XIX — начала ХХ века, показать ее бытовую сторону, досуг и развлечения.
Выставка состоит из четырех разделов: знакомство с Демьяново и его дачниками, дачные занятия в доме и на свежем воздухе, а также отдельный зал отведен под музыкальную гостиную. В экспозиции представлены предметы интерьера рубежа XIX - начала ХХ века, женские аксессуары, швейные и вышивальные принадлежности, атрибуты спортивных и настольных игр, графические работы с изображением окрестностей Клина, архивные кадры, записи и печатные издания.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Отметим, что наибольшей популярностью среди музеев в Подмосковье пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и как раз музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.

«Мы в этом году гостей удивляли своими экспозициями, мемориальным домом, парком, выставочными проектами, которых было несколько в течение года. Это два наиболее крупных проекта, один из них был посвящен юбилею двух замечательных произведений Чайковского, это "Иоланта" и "Щелкунчик: неразгаданный код"», - отметил директор музея-заповедника Чайковского в Клину Игорь Корнилов.

Фото: Министерство культуры и туризма МО
   
Музей активно работает в направлении концертов. Как правило, в нем каждые выходные проходят, один или два концерта, причем тематика самая разная, классическая музыка, джазовая музыка, выступления симфонических оркестров или театральных трупп. 

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Но одно из самых главных событий в жизни музея, это Международный музыкальный фестиваль, в этом году он проходил уже в 9 раз. Это 10 дней, которые потрясли Клин. Абсолютно все дни загружены концертами, спектаклями, это всегда звезды, самые лучшие исполнители и оркестры. В это время в Клину собираются слушатели не только с Московской области, но и с других регинов. Мероприятие масштабное и очень яркое», - рассказал Игорь Корнилов.

Музей П.И. Чайковского в Москве открылся 18 мая 2007 года. Он расположен в доме на Кудринской площади, в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой городской усадьбы генерал-майора А.Б. Казакова. Здесь композитор жил с 1 сентября 1872 года по ноябрь 1873-го.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». 

В Истре пройдет юбилейный гастрономический фестиваль. 

Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде. 
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«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!»
11 октября 2023, 15:14

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». Занятие проходит в школе, построенной А.П. Чеховым в 1899 году.
«Сотрудники музея любят называть эту программу «Прощайте гаджеты». Дети становятся учениками того времени, и осваивают письмо перьевыми ручками на грифельных досках, переодеваются в одежду того времени, и ощущают себя детьми 19 века. Эта программа нравится не только детям, но и взрослым. Она познавательная, интересная и пользуется спросом», - отметила пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Дети увидят квартиру учительницы, просторный учебный класс с высокими потолками и большими окнами, парты системы Эрисмана и даже примерят костюмы деревенских ребятишек чеховской эпохи. Дети узнают, чему и как учили в то время, научатся пользоваться счетами и писать на грифельной доске, выполнят задания и весело поиграют на перемене в коридорах. Лучшие ученики получат похвальные листы.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Также,  в Мелихово проходит еще одна интересная детская программа «Славный народ – собаки!». Под руководством музейных педагогов дети и их родители станут участниками игры «Сам себе театр».
 
«Ребята становятся актёрами, режиссерами и ставят небольшие спектакли по произведению Чехова «Каштанка». У нас в принципе в музее насыщенная театральная программа, работает «Мелиховский театр» Чеховской студии. Поимо традиционных экскурсий и спекатклей наши посетители получают возможность увидеть небольшие инсценировки по произведениям Чехова. А каждое воскресенье у нас проходит детская программа, которая пользуется большой популярностью», - подчеркнула Юлия Балабанова. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Отметим, что государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек. Среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».

«В течение года мы постоянно работаем и обновляем нашу программу. Вот в ближайшее время все музеи Подмосковья будут принимать участие в мероприятии «Ночь инскусства». Также, в конце ноября у нас ежегодно проходит Детский музыкальный фестиваль, к нам приезжают талантливые дети, показывают свои умения и таланты. Активно начаинем готовить новогоднюю программу, в этом году будет необыный формат, мы каждый раз стараемся удивлять наших гостей», - рассказала пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова. 
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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