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Россиянка побывала в Берлине и раскритиковала немецкие отели

29 ноября 2023, 08:14
Фото: istockphoto/hanohiki

Фото: istockphoto/hanohiki

Туристка из России побывала в Берлине и описала местный отель фразой «ремонт со времен Третьего рейха».
Девушка поделилась своими впечатлениями на портале «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Туристка остановилась в гостинице Upper Room Hotel.

«Меня привлекла его цена и то, что он позиционируется как отель для некурящих. А ещё в нем говорят не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски»,- объяснила свой выбор россиянка.

Но девушку ожидало разочарование.

«Запах в отеле стоит омерзительный, как будто ремонт не делали со времен Третьего рейха, да и проветривать забывают, наверное»,-рассказывает туристка.
Девушке не помогли с багажом, ей пришлось подниматься по винтовой лестнице. По словам туристки, всё увиденное не было похоже на ту Германию, которая осталась в её памяти.

«Их любовь к чистоте легендарна. Списала все на нерасторопность персонала»,-нашла оправдание сервису блогерша.
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#туризм
#туристы
#отель
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Тревел-блогер Кутовой рассказал о скрытых опасностях популярных курортов Азии
29 ноября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Peera_Sathawirawong

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже и рассказал об опасностях азиатских курортов.
Своим мнением он поделился в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен». Во многих странах Азии процветают воровство и грабежи. В Малайзии, Вьетнаме и на Бали туристы легко могут лишиться телефона. Его вырвут прямо из рук. Вторая опасность— болезни. 

«По всей Юго-Восточной Азии комары переносят лихорадку денге. Вакцины не существует. Единственный способ обезопасить себя — избегать мест с большим количеством москитов и пользоваться репеллентами», —рассказал турист. 
По его словам, в этом регионе часто уличные собаки нападают на людей. Особенно остро ситуация обстоит на Бали и в Таиланде. 

В Таиланде, Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии и Мьянме особенно высок риск цунами. А в Индонезии есть несколько действующих вулканов. Также опасность представляет хаотичное движение на дорогах Азии. 

«Я бы рекомендовал вообще не садиться за руль в крупных городах, где слишком много транспорта», — предупредил Алексей Кутовой. 
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#туризм
#туристы
#туристический маршрут
#курорт
#курорты
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Турэксперт Мельник перечислил условия возврата средств за тур из-за катаклизмов
Турэксперт Мельник: Средства можно вернуть лишь с распоряжения Минэкономразвития
28 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Aleh Varanishcha

Эксперта по туризму Николай Мельник заявил, что деньги за тур в случае каких-либо природных катаклизмов в стране отдыха можно вернуть лишь в том случае, если Минэкономразвитие выпустит рекомендации не посещать страну.
Он отметил, что в таком случае можно отказаться от тура с возможностью компенсации до 100% стоимости.

«В России есть регулирующий орган — Минэкономразвития. Если на сайте ведомства появится объявление, что гражданам России не рекомендуется лететь, например, в Турцию, то туристы имеют полное право отказаться от тура даже за час до вылета. Им обязаны компенсировать все расходы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Мельник.

В противном случае, если подобное объявление будет отсутствовать, при отказе от поездки туроператоры будут руководствоваться стандартными условиями аннуляции, по условиям которой их фактически понесенные затраты могут составлять до 100%. В таком случае покупатели ничего не получат.

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#туристы
#расходы
#покупатели
#поездки
#компенсации
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Власти Шри-Ланки начали выдачу гражданам России бесплатных виз
28 ноября 2023, 10:06

Фото: istockphoto/FTiare

На Шри-Ланке вступило в силу постановление о выдаче бесплатных въездных виз россиянам. Новый режим будет также действовать для граждан Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте электронной регистрации туристов департамента эмиграции и иммиграции страны. Уточняется, что такая мера вводится в качестве пилотного проекта для восстановления функционирования туристической отрасли. Данное решение было принято правительством Шри-Ланки.

Для получения бесплатной электронной визы граждане перечисленных государств должны подать соответствующую заявку до того, как прибудут на остров. Туристам будет разрешено 30-дневное пребывание на территории страны. Согласно информации управления по развитию туризма Шри-Ланки, с начала нынешнего года доля Индии в общем туристическом потоке в страну составила 19,7%, России — 13%, Китая — 4,6%.

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Популярные зарубежные направления для россиян на новогодние праздники

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#страны
#визы
#туризм
#остров
#россия
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Самыми популярными направлениями перед Новым годом стали Петербург и Сочи
27 ноября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/NataliaNaberezhnaia

Статистика программы лояльности «СберСпасибо» показала, что самыми популярными направлениями в преддверие Новым годом стали Санкт-Петербург и Сочи.
Также в топ городов России, которые стали популярны у россиян7 перед новогодними праздниками, стали Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самара, Тюмень, Мурманск и Уфа.

Как передаёт RT, что касается зарубежных туров, то здесь спросом у россиян пользуются Пхукет, а также Ереван, Бангкок, Стамбул, Дубай, Баку, Анталью, Душанбе, Ош и Алма-Ату.

Ранее сообщалось, что поезда «Аэроэкспресс» курсируют штатно в условиях снегопада.

«Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют по расписанию в условиях обильного снегопада в столичном регионе», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

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#аэроэкспресс
#поезда
#новый год
#аэропорты
#город
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Россиянин рассказал о поездке во Вьетнам: «Тараканы бегают по номерам отелей»
26 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/BrianScantlebury

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой отправился во Вьетнам и назвал несколько особенностей этой страны, к которым сложно привыкнуть.
Своими впечатлениями блогер поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на «Дзене».
Во Вьетнаме много огромных крыс и тараканов, по словам Кутового. Он добавил, что крысы «спокойно бегают по своим делам», не нападая на людей.

«А вот тараканы... Здесь они очень большие (5-7 см), и они умеют летать. Однажды на улице в Хошимине мне на шею приземлился такой. Ничего опасного, просто жутко неприятно и внезапно»,-вспоминает блогер.
Алексей Кутовой рассказывает, что тараканы бегают по номерам отелей, способны залезть в чемодан. В отелях, где останавливался блогер, были грязь, плесень и даже следы плевков.

Тревел-блогер остался недоволен большим количеством курящих людей в помещениях, хаотичным движением на дорогах и сильной любовью местных жителей к караоке.

«Они поют дома по вечерам, празднуют дни рождения, отдыхают шумными компаниями и даже поют в одиночку. Все это с микрофоном в руке. Петь, как правило, не умеют. В 80% случаев слышишь ужасный вой, но искренний, глубинный», — рассказал россиянин.
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Туристка из России попробовала оливье в Таиланде и испытала культурный шок
26 ноября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/tasha_lyubina

Российская тревел-блогерша Марина Ершова попробовала в Таиланде оливье и испытала культурный шок.
Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Знакомый таец добавил в салат корень имбиря, вареный рис, сушеную рыбу, креветки, моллюсков, огурцы, помидоры, капусту, лук и чеснок. Рис он положил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.

«Они едят все в таком духе и с рыбным вкусом. Ну и русскому человеку на кухне тайца делать нечего. Всё-таки не дело есть такое оливье», — так описала свой опыт Марина Ершова.
По словам путешественницы, она осталась верное «доброму советскому оливье с майонезом».

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#новости
#таиланд
#путешествие
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Турэксперт Ансталь: Великий Устюг популярен для семейного отдыха на Новый год
24 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Danil Sergeev

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее популярным семейным направление м в новогодние праздники в России стал Великий Устюг.
Она назвала город лучшим направлением для новогоднего отдыха.

«Лучшим направлением для новогоднего отдыха с маленькими детьми станет Великий Устюг. У родителей появится возможность показать ребенку вотчину Деда Мороза. Также популярностью у туристов пользуется Кострома, которая является родиной Снегурочки», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, по её словам, востребованы для семей в новогодние праздники Кострома, карельская Рускеала, Калининград, а также Москва, Санкт-Петербург и Камчатка.

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#новый год
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В Московской области стартовал горнолыжный сезон
24 ноября 2023, 15:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье открыли сезон горнолыжного спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 24 ноября начинается открытие горнолыжных курортов в Подмосковье.

Первым начал работать спортивный парк «Волен» в Дмитровском городском округе. В 18:00 он будет открыть для посещения.

«Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска»,— отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

С 25 ноября заработают склоны № 3 и № 5 в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева».

Стоит отметить, что со следующей недели также откроются горнолыжный курорт «Сорочаны» и «Горнолыжный Клуб Целеево».

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#губернатор
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#курорты
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Подмосковные горнолыжные курорты признаны одними из лучших в России
24 ноября 2023, 13:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Горнолыжные курорты Московской области признаны одними из лучших в России на национальной премии «Горы России». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Прошла торжественная церемония вручения наград II национальной премии «Горы России». В ненй приняли участие  342 представителя курортов, отелей, глэмпингов, хостелов и туроператоров.

В номинации «Лучший горнолыжный курорт России» стал горнолыжный курорт Сорочаны, который расположен в Дмитровском районе.

В Сорочанах для гостей работают 10 трасс с перепадом высот до 90 метров и протяженностью до 1 одного километра, а также гора для спуска высотой 225 метров. Кроме этого, гости могут воспользоваться двухместными и четырехместными кресельные канатные дороги, тремя бугельными подъемниками, беби-лифтом и детским учебным склоном. 

Стоит отметить, что номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен», которая также расположена в Дмитровском городском округе.

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