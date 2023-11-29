Россиянка побывала в Берлине и раскритиковала немецкие отели

Фото: istockphoto/hanohiki
Туристка из России побывала в Берлине и описала местный отель фразой «ремонт со времен Третьего рейха».
Девушка поделилась своими впечатлениями на портале «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Туристка остановилась в гостинице Upper Room Hotel.
Но девушку ожидало разочарование.
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«Меня привлекла его цена и то, что он позиционируется как отель для некурящих. А ещё в нем говорят не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски»,- объяснила свой выбор россиянка.
«Запах в отеле стоит омерзительный, как будто ремонт не делали со времен Третьего рейха, да и проветривать забывают, наверное»,-рассказывает туристка.Девушке не помогли с багажом, ей пришлось подниматься по винтовой лестнице. По словам туристки, всё увиденное не было похоже на ту Германию, которая осталась в её памяти.
«Их любовь к чистоте легендарна. Списала все на нерасторопность персонала»,-нашла оправдание сервису блогерша.Читайте также:
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Мария Фирсова